"Если не помру — засужу тебя": Москвичка устроила истерику в такси на глазах у ребёнка

Москвичка устроила истерику в такси на глазах у сына. Видео © Соцсети

Жительница Москвы устроила настоящую истерику в машине такси, заявив, что водитель якобы пытается вышвырнуть её из авто вместе с ребёнком. Видео инцидента появилось в соцсетях.

На кадрах, снятых водителем на мобильный телефон, видно, что женщина сидит на заднем сиденье и плачет. Она обвиняет таксиста в том, что он сорвал её сыну выпускной, отказавшись от поездки. При этом машину 32-летняя пассажирка покидать не хочет и кричит, что уже вызвала полицию. Сам мужчина уверяет, что никого не выгонял из автомобиля и даже предлагал подождать другое такси в кабине.

Ситуация начала накаляться ещё сильнее после того, как женщина измерила пульс и заявила, что у неё поднялось давление. В результате она вызвала скорую помощь и позвонила мужу. При этом ребёнок, наблюдая за истерикой матери, вёл себя абсолютно спокойно и лишь предлагал поехать на другом такси, но родительница решительно настроилась ждать медиков.

Когда на место подошёл супруг, пассажирка дала волю гневу и начала всячески оскорблять водителя, угрожая ему судом. В свою очередь муж спокойно спросил хозяина авто, что случилось. Тот ответил, что просто отказался ехать и предложил женщине заказать другую машину. После этого, по словам шофёра, у пассажирки началась истерика. Чем закончился конфликт, неизвестно. Стоит отметить, что начало истории сняла на видео сама женщина, поэтому, вероятно, именно оно прольёт для полиции свет на истинную причину произошедшего.

А ранее во Владивостоке таксист и пассажир решили уладить вопрос недопонимания по-другому. Мужчины устроили драку прямо на улице, а разъярённый клиент напоследок разбил пару стёкол автомобиля.

Авторы