"Если не помру — засужу тебя": Москвичка устроила истерику в такси на глазах у ребёнка
Вероятной причиной конфликта стал выпускной сына, на который опаздывала семья. В результате у женщины поднялось давление.
Москвичка устроила истерику в такси на глазах у сына. Видео © Соцсети
Жительница Москвы устроила настоящую истерику в машине такси, заявив, что водитель якобы пытается вышвырнуть её из авто вместе с ребёнком. Видео инцидента появилось в соцсетях.
На кадрах, снятых водителем на мобильный телефон, видно, что женщина сидит на заднем сиденье и плачет. Она обвиняет таксиста в том, что он сорвал её сыну выпускной, отказавшись от поездки. При этом машину 32-летняя пассажирка покидать не хочет и кричит, что уже вызвала полицию. Сам мужчина уверяет, что никого не выгонял из автомобиля и даже предлагал подождать другое такси в кабине.
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Ситуация начала накаляться ещё сильнее после того, как женщина измерила пульс и заявила, что у неё поднялось давление. В результате она вызвала скорую помощь и позвонила мужу. При этом ребёнок, наблюдая за истерикой матери, вёл себя абсолютно спокойно и лишь предлагал поехать на другом такси, но родительница решительно настроилась ждать медиков.
Когда на место подошёл супруг, пассажирка дала волю гневу и начала всячески оскорблять водителя, угрожая ему судом. В свою очередь муж спокойно спросил хозяина авто, что случилось. Тот ответил, что просто отказался ехать и предложил женщине заказать другую машину. После этого, по словам шофёра, у пассажирки началась истерика. Чем закончился конфликт, неизвестно. Стоит отметить, что начало истории сняла на видео сама женщина, поэтому, вероятно, именно оно прольёт для полиции свет на истинную причину произошедшего.
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А ранее во Владивостоке таксист и пассажир решили уладить вопрос недопонимания по-другому. Мужчины устроили драку прямо на улице, а разъярённый клиент напоследок разбил пару стёкол автомобиля.
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