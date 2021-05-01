В Грузии простились со звездой "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе

В Тбилиси прошла церемония прощания с известным актёром Кахи Кавсадзе. Он скончался на 86-м году жизни из-за последствий коронавируса .

Гражданская панихида по артисту проходила в течение трёх дней в театре имени Шота Руставели. Проститься с Кавсадзе пришли представители правительства, парламента, оппозиции, шоу-бизнеса, деятели театра и кино и рядовые граждане. Похоронили звезду "Белого солнца пустыни" на Сабурталинском кладбище рядом с могилой его супруги Беллы Мирианашвили.

Как сообщал Лайф, Кахи Кавсадзе, известный по роли Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни", был госпитализирован в ноябре прошлого года с острой дыхательной недостаточностью, развившейся на фоне коронавируса. В декабре сообщалось, что он поборол инфекцию, однако спустя два месяца артист вновь был доставлен в клинику с двусторонней пневмонией.