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Житель Сургута зарезал соседа за плевок в лицо

Теперь убийце грозит до 15 лет тюрьмы. Он уже взят под стражу.

1 мая 2021, 14:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Сургуте застолье двух соседей закончилось поножовщиной и смертью одного из них. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК, причиной ссоры послужил плевок в лицо.

"По версии следствия, обвиняемый во время ссоры с ранее знакомым 54-летним соседом, произошедшей во время совместного распития алкоголя, в ответ на плевок в лицо нанёс обидчику не менее пяти ударов кухонным ножом в область груди", — говорится в сообщении.

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От полученных травм мужчина скончался практически моментально. Теперь его 64-летнему собутыльнику грозит до 15 лет тюрьмы по статье "Убийство". Он уже взят под стражу.

Ранее Лайф рассказывал, что в Забайкальском крае застолье компании охотников закончилось смертью двух человек. Один из погибших оказался начальником местного УФСИН. Сторожу послышалось, что правоохранитель хотел расправиться с ним, и он решил действовать на опережение — выстрелил ему в спину из ружья. Второй мужчина получил пулю в живот, когда пытался остановить стрелка.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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