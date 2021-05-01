Житель Сургута зарезал соседа за плевок в лицо

В Сургуте застолье двух соседей закончилось поножовщиной и смертью одного из них. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК, причиной ссоры послужил плевок в лицо.

"По версии следствия, обвиняемый во время ссоры с ранее знакомым 54-летним соседом, произошедшей во время совместного распития алкоголя, в ответ на плевок в лицо нанёс обидчику не менее пяти ударов кухонным ножом в область груди", — говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался практически моментально. Теперь его 64-летнему собутыльнику грозит до 15 лет тюрьмы по статье "Убийство". Он уже взят под стражу.

Ранее Лайф рассказывал, что в Забайкальском крае застолье компании охотников закончилось смертью двух человек. Один из погибших оказался начальником местного УФСИН. Сторожу послышалось, что правоохранитель хотел расправиться с ним, и он решил действовать на опережение — выстрелил ему в спину из ружья. Второй мужчина получил пулю в живот, когда пытался остановить стрелка.

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