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Поножовщину в квартире диджея Бородиной устроила ведущая "Ревизорро" Ксения Милас

Во время вечеринки одна из подруг диджея набросилась на другую с ножом и нанесла ей раны.

1 мая 2021, 15:31
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CKMrfDVgQRj/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">official_milas</a></p>

Фото © Instagram / official_milas

Конфликт в квартире известного диджея Яны Бородиной, о котором ранее писал Лайф, произошёл между звездой "Пацанок", ведущей шоу "Ревиззоро" Ксенией Милас и 26-летней Мариной Е.

По информации источника Лайфа в правоохранительных органах, Милас набросилась на девушку и ножом порезала ей руки. При этом обе были сильно пьяные. Пострадавшую доставили в больницу.

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Другие участницы вечеринки рассказали, что в момент конфликта ушли из комнаты и не видели всего происходящего. Заявление на Ксению Милас пока никто не писал. Фактов для возбуждения дела нет пока, сообщил источник Лайфа.

Напомним, что инцидент произошёл в квартире диджея Яны Бородиной, в которой проживает Милас. Девушек связывают близкие отношения.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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