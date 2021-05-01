Поножовщину в квартире диджея Бородиной устроила ведущая "Ревизорро" Ксения Милас
Во время вечеринки одна из подруг диджея набросилась на другую с ножом и нанесла ей раны.
Фото © Instagram / official_milas
Конфликт в квартире известного диджея Яны Бородиной, о котором ранее писал Лайф, произошёл между звездой "Пацанок", ведущей шоу "Ревиззоро" Ксенией Милас и 26-летней Мариной Е.
По информации источника Лайфа в правоохранительных органах, Милас набросилась на девушку и ножом порезала ей руки. При этом обе были сильно пьяные. Пострадавшую доставили в больницу.
Другие участницы вечеринки рассказали, что в момент конфликта ушли из комнаты и не видели всего происходящего. Заявление на Ксению Милас пока никто не писал. Фактов для возбуждения дела нет пока, сообщил источник Лайфа.
Напомним, что инцидент произошёл в квартире диджея Яны Бородиной, в которой проживает Милас. Девушек связывают близкие отношения.
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