Поножовщину в квартире диджея Бородиной устроила ведущая "Ревизорро" Ксения Милас

Конфликт в квартире известного диджея Яны Бородиной, о котором ранее писал Лайф, произошёл между звездой "Пацанок", ведущей шоу "Ревиззоро" Ксенией Милас и 26-летней Мариной Е.

По информации источника Лайфа в правоохранительных органах, Милас набросилась на девушку и ножом порезала ей руки. При этом обе были сильно пьяные. Пострадавшую доставили в больницу.

Другие участницы вечеринки рассказали, что в момент конфликта ушли из комнаты и не видели всего происходящего. Заявление на Ксению Милас пока никто не писал. Фактов для возбуждения дела нет пока, сообщил источник Лайфа.

Напомним, что инцидент произошёл в квартире диджея Яны Бородиной, в которой проживает Милас. Девушек связывают близкие отношения.

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