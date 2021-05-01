Девушка погибла на аттракционе по роупджампингу в горах КБР

Трагический эпизод случился в Чегемском районе Кабардино-Балкарии: на аттракционе по роупджампингу погибла 23-летняя девушка. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 1 мая примерно в 15 часов поступило сообщение, что при оказании услуги по прыжкам со скалы на аттракционе организаторами не была рассчитана длина верёвки, во время прыжка девушка ударилась о скалы и погибла", — говорится в сообщении.