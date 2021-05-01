Девушка погибла на аттракционе по роупджампингу в горах КБР
Организаторы не рассчитали длину верёвки, и россиянка ударилась о скалы.
Фото © Pixabay
Трагический эпизод случился в Чегемском районе Кабардино-Балкарии: на аттракционе по роупджампингу погибла 23-летняя девушка. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
"По предварительным данным, 1 мая примерно в 15 часов поступило сообщение, что при оказании услуги по прыжкам со скалы на аттракционе организаторами не была рассчитана длина верёвки, во время прыжка девушка ударилась о скалы и погибла", — говорится в сообщении.
В данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшей.
Ранее Лайф писал о 16 пострадавших в результате поломки аттракциона в Китае. В результате сбоя некоторые посетители выпали из качелей.
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