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Девушка погибла на аттракционе по роупджампингу в горах КБР

Организаторы не рассчитали длину верёвки, и россиянка ударилась о скалы.

1 мая 2021, 16:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Трагический эпизод случился в Чегемском районе Кабардино-Балкарии: на аттракционе по роупджампингу погибла 23-летняя девушка. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 1 мая примерно в 15 часов поступило сообщение, что при оказании услуги по прыжкам со скалы на аттракционе организаторами не была рассчитана длина верёвки, во время прыжка девушка ударилась о скалы и погибла", — говорится в сообщении.

Один ребёнок пострадал при обрушении аттракциона в московском ТЦ

Один ребёнок пострадал при обрушении аттракциона в московском ТЦ

В данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшей.


Ранее Лайф писал о 16 пострадавших в результате поломки аттракциона в Китае. В результате сбоя некоторые посетители выпали из качелей.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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