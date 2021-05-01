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Регион
Опубликовано 1 мая 2021, 21:38

Роднина — о ситуации с Трусовой: Бесконечные уходы и приходы напрягают

Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий

Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий

Прославленная чемпионка не исключила, что на уход спортсменки из академии Плющенко могли повлиять амбиции её родителей.

Постоянные метания фигуристки Александры Трусовой создают напряжение и в целом выглядят как неосознанные решения. К такому мнению пришла трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

"Бесконечные уходы и приходы немного напрягают. Получаются какие-то неосознанные решения", — сказала она в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

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В то же время Роднина отметила, что нужно знать ситуацию в команде, чтобы давать оценку. Также бывшая фигуристка, а ныне депутат Госдумы не исключила, что уход Трусовой от Евгения Плющенко может быть связан с амбициями её родителей. По мнению Родниной, юная спортсменка вряд ли стала бы принимать такие серьёзные решения, не посоветовавшись с ними.

Напомним, ранее Плющенко объявил на своей странице в "Инстаграме", что прекращает сотрудничество с Трусовой. По словам тренера, сегодня истекает срок их контракта, после чего он "отпускает Сашу обратно".

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Роман Имполитов
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