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Сборная России по хоккею второй раз за два дня уступила Швейцарии

1 мая 2021, 18:06
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COVuunnH_Hc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">russiahockey</a></p>

Фото © Instagram / russiahockey

Сборная России по хоккею уступила команде Швейцарии в рамках Еврочелленджа и подготовки к чемпионату мира. Команда Валерия Брагина проиграла второй раз за последние два дня, на сей раз пропустив всего лишь одну шайбу.

Единственный гол на "Тиссот-арене" в Биле забил Фабиан Хельднер в середине второго периода. Стоит отметить, что обе команды по итогам матча имеют одинаковое количество штрафных минут.

Сборная России в товарищеском матче проиграла Швейцарии

Сборная России в товарищеском матче проиграла Швейцарии

Добавим, что днём ранее команда Валерия Брагина проиграла со счётом 1:3. Тогда за хозяев забили Киллиан Моттет, Кристоф Берчи и Инти Пестони, а единственную шайбу нашей сборной забросил Евгений Тимкин.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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