Сборная России по хоккею второй раз за два дня уступила Швейцарии
Фото © Instagram / russiahockey
Сборная России по хоккею уступила команде Швейцарии в рамках Еврочелленджа и подготовки к чемпионату мира. Команда Валерия Брагина проиграла второй раз за последние два дня, на сей раз пропустив всего лишь одну шайбу.
Единственный гол на "Тиссот-арене" в Биле забил Фабиан Хельднер в середине второго периода. Стоит отметить, что обе команды по итогам матча имеют одинаковое количество штрафных минут.
Добавим, что днём ранее команда Валерия Брагина проиграла со счётом 1:3. Тогда за хозяев забили Киллиан Моттет, Кристоф Берчи и Инти Пестони, а единственную шайбу нашей сборной забросил Евгений Тимкин.
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