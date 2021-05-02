"Ничего удивительного": В Госдуме пообещали дисквалификацию расплакавшейся из-за зарплаты биатлонистке Васильевой

Сама спортсменка при этом уточнила, что все её допинг-пробы чистые, а также к ней нет подозрений со стороны международных экспертов.

Ничего удивительного в низкой зарплате, которую получила российская биатлонистка Маргарита Васильева, нет, ведь она была отстранена от выступлений. Об этом заявил член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.

Он уточнил, что зарплату спортсмены уровня национальной команды или кандидата в сборную получают в нескольких местах: в регионе, в центре спортивной подготовки, в ведомстве и клубах.

"Если спортсмен пропустил сезон и не является победителем международных соревнований, то он не может рассчитывать на дополнительную премию. Ничего здесь страшного и удивительного нет. А Васильевой надо было думать, ведь её не просто так дисквалифицировали, у неё была серьёзная причина", — приводит слова Свищёва радиостанция "Говорит Москва".

Депутат также уточнил, что сейчас обсуждается вероятная дисквалификация Васильевой из-за употребления допинга. Парламентарий заметил, что спортсменам нужно работать и выигрывать соревнования, а не употреблять запрещённые препараты, тогда и зарплата будет соответствующая.

Однако сама Васильева сообщила подписчикам в "Инстаграме", что все допинг-пробы у неё чистые, а в докладе канадского профессора Ричарда Макларена, посвящённом допингу в российском олимпийском спорте, её имя не фигурирует.

"А то, что я не согласна со своей зарплатой, это уже мои трудности, не ваши. Если вас устраивает ваша зарплата, живите и радуйтесь", — написала она.