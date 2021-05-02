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Билли Айлиш впервые снялась в белье и показала таинственную татуировку

Артистка предстала для съёмки в глянце в новом образе — с белыми волосами. Фотосессия связана с новым треком певицы, который рассказывает об абьюзе несовершеннолетних девочек.

2 мая 2021, 17:20
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/britishvogue/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">britishvogue</a></p>

Фото © Instagram / britishvogue

Известная певица Билли Айлиш впервые за свою карьеру снялась для глянца в нижнем белье. Съёмка в необычном для артистки образе была проведена для британского Vogue в стиле "классического старинного пинап". На кадрах певица предстала также с новой причёской — с белыми локонами.

Фото © Instagram / britishvogue

Фото © Instagram / britishvogue

На некоторых снимках артистки можно увидеть татуировку, которую Айлиш долгое время скрывала от поклонников. Нательный рисунок находится с правой стороны живота, переходя на бедро. Судя по контурам изображения, певица отдала предпочтение медузам.

Фото © Instagram / britishvogue

Фото © Instagram / britishvogue

В интервью изданию Айлиш рассказала о неприятии собственного тела, которое обострилось после 13 лет, когда артистке из-за травмы пришлось бросить танцы. Отсюда выросла любовь исполнительницы к мешковатой одежде. А сама фотосессия, на которой певица предстала в белье Burberry, прозрачных чулках Mugler и изысканных лифах Alexander McQueen, Vivienne Westwood и Balmain, приурочена к выходу её новой песни, рассказывающей об абьюзе несовершеннолетних девочек.

Фото © Instagram / britishvogue

Фото © Instagram / britishvogue

"Всё дело в том, что заставляет вас чувствовать себя хорошо. Если вы хотите сделать операцию — сделайте операцию. Если ты хочешь носить платье, в котором кто-то думает, что ты выглядишь слишком большим, к чёрту. Если тебе кажется, что ты хорошо выглядишь, ты хорошо выглядишь", — отметила певица в беседе с изданием.

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Ранее Лайф рассказывал, что Билли Айлиш забрала главную награду премии "Грэмми" в номинации "Лучшая запись года", исполнив песню Everything I Wanted.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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