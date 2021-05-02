Билли Айлиш впервые снялась в белье и показала таинственную татуировку
Артистка предстала для съёмки в глянце в новом образе — с белыми волосами. Фотосессия связана с новым треком певицы, который рассказывает об абьюзе несовершеннолетних девочек.
Известная певица Билли Айлиш впервые за свою карьеру снялась для глянца в нижнем белье. Съёмка в необычном для артистки образе была проведена для британского Vogue в стиле "классического старинного пинап". На кадрах певица предстала также с новой причёской — с белыми локонами.
На некоторых снимках артистки можно увидеть татуировку, которую Айлиш долгое время скрывала от поклонников. Нательный рисунок находится с правой стороны живота, переходя на бедро. Судя по контурам изображения, певица отдала предпочтение медузам.
В интервью изданию Айлиш рассказала о неприятии собственного тела, которое обострилось после 13 лет, когда артистке из-за травмы пришлось бросить танцы. Отсюда выросла любовь исполнительницы к мешковатой одежде. А сама фотосессия, на которой певица предстала в белье Burberry, прозрачных чулках Mugler и изысканных лифах Alexander McQueen, Vivienne Westwood и Balmain, приурочена к выходу её новой песни, рассказывающей об абьюзе несовершеннолетних девочек.
"Всё дело в том, что заставляет вас чувствовать себя хорошо. Если вы хотите сделать операцию — сделайте операцию. Если ты хочешь носить платье, в котором кто-то думает, что ты выглядишь слишком большим, к чёрту. Если тебе кажется, что ты хорошо выглядишь, ты хорошо выглядишь", — отметила певица в беседе с изданием.
Ранее Лайф рассказывал, что Билли Айлиш забрала главную награду премии "Грэмми" в номинации "Лучшая запись года", исполнив песню Everything I Wanted.
WOW-stars
Выбор редакции
Билли Айлиш выиграла главную премию "Грэмми", а Бейонсе побила рекорд по числу наград
"Надо уберечь девочек": Украинская певица вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
63-летняя Шэрон Стоун в купальнике сверкнула фигурой, которой позавидуют молодые актрисы
"Он умеет всё": Супергерой Дзюба рассказал о своём костюме с церемонии награждения
"Зенит" — чемпион: почему питерцы третий год подряд становятся лучшими в РПЛ
Комментариев: 0