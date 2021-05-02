7 актёров, которые были невероятно горячими ещё в начале 2000-х, и вот как они выглядят сейчас

Герои кинохитов начала 2000-х навсегда останутся в нашей памяти молодыми. Тем не менее актёры, сыгравшие их, успели стать старше на пару десятилетий. Но сейчас они выглядят даже лучше, и вы можете убедиться в этом сами. Самые яркие примеры приводит BuzzFeed.

Шонн Уильям Скотт (44 года)

Кары из фильмов "Американский пирог" и "Тёмная сторона" © "Кинопоиск"

Кто не помнит Стифлера из "Американского пирога"? Именно с этой роли началось восхождение Скотта к вершинам славы. Придурковатый персонаж кочевал из фильма в фильм на протяжении всех 2000-х. Параллельно актёр принимал участие и в более серьёзных проектах. При этом с годами его внешность становилась только мужественнее.

Девон Сава (42 года)

Кадр из фильма "Пункт назначения" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / d.sawa

Исполнитель главной роли в хорроре "Пункт назначения" спустя 21 год выглядит намного увереннее в себе. За прошедшее время Сава успел сняться в нескольких сериалах ("Никита", "Гавайи 5.0", "Настоящий детектив") и куче фильмов с названиями типа "Астрал на улице Арнетт" и "Всадник Смерти в Доме вампиров".

Фредди Принц (45 лет)

Кадр из фильма "Это всё она" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / realfreddieprinze

Фредди Принц прочно ассоциируется с ролью игрока в американский футбол, который пытается разобраться в отношениях с девушкой ("Это всё она"). Но за прошедшие годы из карикатурного красавчика актёр превратился в солидного мужчину, женатого на Саре Мишель Геллар. Он продолжает изредка сниматься, а ещё ведёт свой YouTube-канал.

Джош Хартнетт (42 года)

Кадры из фильмов "Девственницы-самоубийцы" и "Гнев человеческий © "Кинопоиск"

От раннего амплуа смазливого героя-любовника во внешности Хартнетта не осталось и следа. Теперь он выглядит намного брутальнее, да и роли ему достаются гораздо менее легкомысленные, чем в начале карьеры. А начиналось всё с "Факультета" Роберта Родригеса, который вышел аж в 1998 году.

Джозеф Гордон-Левитт (40 лет)

Кадр из фильма "10 причин моей ненависти" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / hitrecordjoe

После выхода в 1999 году комедии "10 причин моей ненависти" Гордон-Левитт переключился на съёмки у независимых режиссёров. А спустя несколько лет его имя стало появляться и в титрах блокбастеров. Среди них — "Начало", "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды", "Петля времени", "Город грехов – 2: Женщина, ради которой стоит убивать".

Марлон Уайанс (48 лет)

Кадр из фильма "Очень страшное кино" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / marlonwayans

Марлон Уайанс известен в основном благодаря комедиям ("Без чувств", "Очень страшное кино", "Белые цыпочки"), но в его фильмографии есть и совсем другие картины ("Реквием по мечте"). Он и брат написали два десятка сценариев для фильмов и сериалов, большую часть которых сами и спродюсировали.

Пол Радд (52 года)

Кадры из фильмов "Правила виноделов" и "Охотники за привидениями: Наследники" © "Кинопоиск"

Радд дебютировал на большом экране в 1995 году, сыграв в фильме "Бестолковые". А на конец 1990-х — начало 2000-х пришлись съёмки в картинах "Правила виноделов", "Великий Гэтсби", "Жаркое американское лето". Позже он прославился ролью супергероя Человека-муравья в серии фильмов по комиксам Marvel.

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