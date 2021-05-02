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"Жена давно должна была меня бросить": Агутин откровенно рассказал об отношениях с Варум

Артист поделился, что с супругой у них отдельные спальни, но причиной этому не ссоры и обиды, а трепетное отношение к личному пространству. Даже на гастролях они живут в разных номерах.

2 мая 2021, 08:29
<p>Анжелика Варум и Леонид Агутин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Анжелика Варум и Леонид Агутин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Известный певец Леонид Агутин откровенно рассказал об отношениях с супругой Анжеликой Варум. По словам артиста, некоторые ошибки и проступки всё же необходимо прощать, но всё зависит от человека. Этим он поделился в беседе с Ириной Шихман в шоу "А поговорить?".

"Это для каждого человека самостоятельное решение. Если без человека не можешь, то имеет смысл договориться. По идее, моя жена давно должна была меня бросить и просто не трепать себе нервы, не мучить себя. Но я рад, что она этого не сделала", — признался музыкант.

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Он отметил, что несколько раз их с Варум пара была на грани развода. Это случилось после семи лет совместной жизни, когда артист в очередной раз "застрял бухой, с катушек слетел". Тогда певица поставила вопрос ребром. Агутин рассказал, что в их отношениях, когда он совершал ошибки, супруги могли не разговаривать два-три дня, но разбирались с проблемой и всё становилось нормально. Он подчеркнул, что благодарен жене за мудрость и понимание, практически все свои стихи он посвятил Варум.

"Сейчас у нас всё обстоятельнее, нет ничего второстепенного, всё важно. Комфорт — это крупная составляющая любви. В 20 лет ещё идёт борьба, всё же разные люди. Я перестал бороться этапами, периодами. Через 15 лет совместной жизни всё устаканилось", — пояснил исполнитель.

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Агутин добавил, что первое время "включал старшего товарища", а жена давала ему такую возможность. Однако позже он с удовольствием уступил супруге свои позиции. Артист также рассказал, что с Варум они спят в разных комнатах, однако причина такого решения не в ссорах и обидах, а в необходимости иметь личное пространство. Даже во время гастролей музыканты живут в разных номерах. По мнению Леонида, "это хорошо сохраняет семью".

Ранее Агутин рассказал о последствиях публичной измены своей супруге Варум. Когда это случилось, Анжелика находилась в том же отеле — отдыхала в своём номере.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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