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Умерла оскароносная актриса Олимпия Дукакис

Зрителю она известна по фильмам "Во власти Луны", "Посмотри, кто говорит", "Стальные магнолии" и другим.

1 мая 2021, 23:20
<p>Кадр из фильма "Во власти луны" / © <a href="https://www.kino-teatr.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кино-театр.ру</a></p>

Кадр из фильма "Во власти луны" / © Кино-театр.ру

На 90-м году жизни не стало оскароносной звезды фильма "Во власти Луны" Олимпии Дукакис. Актриса скончалась утром в своём доме в Нью-Йорке. Причина смерти не называется, но семья Дукакис заявила, что её здоровье постепенно ухудшалось в течение последних месяцев.

"Моя любимая сестра Олимпия Дукакис ушла из жизни этим утром в Нью-Йорке. После многих месяцев проблем со здоровьем она упокоилась с миром и теперь находится со своим [мужем] Луисом", — написал её брат Аполло Дукакис в "Фейсбуке".

Дукакис получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Во власти луны" (1987). После этого Олимпия исполнила роль Рози в фильме "Посмотри, кто говорит" и в двух его сиквелах. У неё также были роли в фильмах "Стальные магнолии", "Сильные духом", "Землеройка"и многих других.

Ранее Лайф сообщал об утрате британского кинематографа: актриса Хелен Маккрори скончалась на 53-м году жизни. Сыгравшая Нарциссу Малфой в "Гарри Поттере" актриса умерла от рака.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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