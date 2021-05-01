Умерла оскароносная актриса Олимпия Дукакис
Зрителю она известна по фильмам "Во власти Луны", "Посмотри, кто говорит", "Стальные магнолии" и другим.
Кадр из фильма "Во власти луны" / © Кино-театр.ру
На 90-м году жизни не стало оскароносной звезды фильма "Во власти Луны" Олимпии Дукакис. Актриса скончалась утром в своём доме в Нью-Йорке. Причина смерти не называется, но семья Дукакис заявила, что её здоровье постепенно ухудшалось в течение последних месяцев.
"Моя любимая сестра Олимпия Дукакис ушла из жизни этим утром в Нью-Йорке. После многих месяцев проблем со здоровьем она упокоилась с миром и теперь находится со своим [мужем] Луисом", — написал её брат Аполло Дукакис в "Фейсбуке".
Дукакис получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Во власти луны" (1987). После этого Олимпия исполнила роль Рози в фильме "Посмотри, кто говорит" и в двух его сиквелах. У неё также были роли в фильмах "Стальные магнолии", "Сильные духом", "Землеройка"и многих других.
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