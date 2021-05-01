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"Горите в аду, дети": Полиция ищет человека, который поглумился в Сети над погибшими в ДТП баскетболистками

Неизвестный разместил комментарии с проклятиями в адрес жертв страшной аварии на страницах, где люди оставляли соболезнования родным девочек.

1 мая 2021, 23:01
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Полиция начала проверку из-за оскорбительных сообщений о погибших в ДТП на Ставрополье спортсменках из Волгограда, которые появились в нескольких соцсетях. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

"Начальником регионального главка МВД назначена проверка по факту размещения неустановленным лицом кощунственной и неприемлемой для общественного сознания информации по факту ДТП в Ставропольском крае", — рассказала Смольянинова.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Речь идёт о матерных видео, стихах и проклятиях в адрес погибших в ДТП на Ставрополье девочек, которые писал некий Артём С. с разных страниц — то он из Волгограда, то из Нижнего Тагила. Отметился он в нескольких популярных волгоградских группах в сети "ВКонтакте" и даже на странице самой баскетбольной команды, где люди оставляли соболезнования родным. Полиция устанавливает личность злоумышленника, а также причины аморального поведения.

Жители Волгограда несут цветы и игрушки к спортшколе разбившихся в ДТП баскетболисток

Жители Волгограда несут цветы и игрушки к спортшколе разбившихся в ДТП баскетболисток

Ранее Лайф писал о том, что автоэксперт Шкуматов оценил действия водителей в страшном ДТП с детьми на Ставрополье.

Авторы
Юлия Коновалова

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