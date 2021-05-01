"Горите в аду, дети": Полиция ищет человека, который поглумился в Сети над погибшими в ДТП баскетболистками

Полиция начала проверку из-за оскорбительных сообщений о погибших в ДТП на Ставрополье спортсменках из Волгограда, которые появились в нескольких соцсетях. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Речь идёт о матерных видео, стихах и проклятиях в адрес погибших в ДТП на Ставрополье девочек, которые писал некий Артём С. с разных страниц — то он из Волгограда, то из Нижнего Тагила. Отметился он в нескольких популярных волгоградских группах в сети "ВКонтакте" и даже на странице самой баскетбольной команды, где люди оставляли соболезнования родным. Полиция устанавливает личность злоумышленника, а также причины аморального поведения.