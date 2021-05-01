Губерниев оценил уход Трусовой от Плющенко: Понимал, что вот-вот это должно было произойти

Комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение по поводу перехода фигуристки Александры Трусовой от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Он отметил, что не удивлён случившимся.

"Когда я общался с Александрой, понимал, что вот-вот это должно было произойти. Неохотно они с мамой говорили на эту тему. Переход назревал и вот он произошёл", — сказал Губерниев в эфире "Матч ТВ".

Комментатор также отметил, что Тутберидзе — легендарный тренер и, учитывая, что в 2022 году состоится Олимпиада, возвращение к ней выглядит правильным. Плющенко же Губерниев пожелал удачи и не унывать.

Ситуацию также прокомментировал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Он считает, что правильность или неправильность перехода покажет время.

"Поспать не дают спокойно — то одни уходят, то другие приходят. Продолжая мой ответ по поводу переходов Тарасовой и Морозова в "Хрустальный", вновь скажу, что правильность или неправильность того или иного перехода покажут будущие турниры", — заявил Ягудин в беседе со "Спорт-Экспрессом" и пожелал Плющенко продолжать работу и вырастить своих чемпионов.

Напомним, утром 1 мая Плющенко объявил на своей странице в "Инстаграме", что прекращает сотрудничество с Трусовой. По словам тренера, истёк срок их контракта, после чего он "отпускает Сашу обратно".

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