Художник Никас Сафронов расписал на Пасху яйца динозавра
Они принадлежали существу высотой 12 метров и весом 3,5 тонны.
Фотографии предоставлены Лайфу
Известный российский художник Никас Сафронов в канун Пасхи расписал пять окаменелых яиц динозавра. Об этом деятель искусства рассказал Лайфу.
Возраст яиц, которые художник оформил в своём авторском стиле, составляет от 70 до 100 миллионов лет. Художник получил их в подарок из частной палеонтологической коллекции.
Фотографии предоставлены Лайфу
Принадлежат яйца гадрозавру — утконосому травоядному ящеру, который передвигался на двух задних лапах. Этот монотипический род динозавров-орнитоподов является одним из самых крупных позвоночных Земли — высотой около 12 метров, а весом примерно 3,5 тонн. Обитали такие животные на мелководье, их останки встречаются в меловых отложениях. Передняя часть головы гадрозавров напоминала огромный утиный клюв со сложной зубной системой. В России части гадрозавров находили на территории современных Белгородской и Амурской областей, а также на Сахалине.
Реконструкция внешнего облика гадрозавра. Фото © Wikipedia
Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге к Пасхе установят несколько гигантских яиц.
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