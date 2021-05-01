Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Художник Никас Сафронов расписал на Пасху яйца динозавра

Они принадлежали существу высотой 12 метров и весом 3,5 тонны.

1 мая 2021, 22:15
<p>Фотографии предоставлены Лайфу</p>

Фотографии предоставлены Лайфу

Известный российский художник Никас Сафронов в канун Пасхи расписал пять окаменелых яиц динозавра. Об этом деятель искусства рассказал Лайфу.

Возраст яиц, которые художник оформил в своём авторском стиле, составляет от 70 до 100 миллионов лет. Художник получил их в подарок из частной палеонтологической коллекции.

Фотографии предоставлены Лайфу

Фотографии предоставлены Лайфу

Химик перечислил безопасные и не очень способы покраски яиц на Пасху

Химик перечислил безопасные и не очень способы покраски яиц на Пасху

Принадлежат яйца гадрозавру — утконосому травоядному ящеру, который передвигался на двух задних лапах. Этот монотипический род динозавров-орнитоподов является одним из самых крупных позвоночных Земли — высотой около 12 метров, а весом примерно 3,5 тонн. Обитали такие животные на мелководье, их останки встречаются в меловых отложениях. Передняя часть головы гадрозавров напоминала огромный утиный клюв со сложной зубной системой. В России части гадрозавров находили на территории современных Белгородской и Амурской областей, а также на Сахалине.

Реконструкция внешнего облика гадрозавра. Фото © Wikipedia

Реконструкция внешнего облика гадрозавра. Фото © Wikipedia

Динозавр размером с "боинг". В Аргентине нашли останки самых огромных ящеров в истории — фото

Динозавр размером с "боинг". В Аргентине нашли останки самых огромных ящеров в истории — фото

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге к Пасхе установят несколько гигантских яиц.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Никас Сафронов — о жалобе Эрмитажу на обнажённые скульптуры: Надо отличать порнографию от искусства

8 апреля, 19:10

Россиянам объяснили, почему яйца вдруг стали дешевле перед Пасхой

29 апреля, 11:31

В Грузии простились со звездой "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе

сегодня в 14:42

"Семейная реликвия": Житель Москвы выставил на продажу 20-летний кулич за 10 миллионов

сегодня в 22:21

"Горите в аду, дети": Полиция ищет человека, который поглумился в Сети над погибшими в ДТП баскетболистками

сегодня в 23:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1