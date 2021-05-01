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"Мне всё можно": Доктор Мясников поставил себя в пример россиянам

Медик отметил, что различные недуги не мешают ему делать полезные для здоровья процедуры.

1 мая 2021, 21:59
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал себя примером для всех и призвал россиян закаляться. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".

Медик отметил, что многие граждане отказываются от походов в баню из-за гипертонии или холестерина. Доктор признался, что тоже знаком с этими недугами, но это не мешает ему делать полезные для здоровья процедуры.

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"Гипертония? Есть у меня гипертония. Холестерин? Он у меня с тридцати лет повышен. Подагра вот уже лет двадцать, наверное. Сахар… И что? Мне нельзя в баню? Мне нельзя обливаться? Мне всё можно", — заявил врач.

Затем медик продемонстрировал наглядный пример, как закаляться.

"Все делайте так. Завидуйте! Вот у меня кровь бурлит, мне хорошо и вообще не холодно", — поделился доктор своими ощущениями.

Ранее Александр Мясников рассказал, сколько воды в среднем нужно человеческому организму в день. Он призвал не следовать советам "знатоков", а доверять жажде.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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