Шесть пострадавших в страшном ДТП баскетболисток и их тренера экстренно везут в Москву

Шестерых детей и их тренера, пострадавших в страшном ДТП на Ставрополье, эвакуируют на лечение в Центр имени Н.Н. Бурденко и детскую больницу имени Н.И. Пирогова в Москве. Об этом 1 мая сообщил Минздрав России.

"По указанию главы Минздрава Михаила Мурашко шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье, будут самолётом МЧС России эвакуированы в Москву", — заявили в ведомстве.

Решение о транспортировке пострадавших в Москву было принято по рекомендации федеральных специалистов, прибывших в регион. Волгоградские специалисты окажут психолого-психиатрическую помощь пострадавшим и их семьям при курации главного внештатного специалиста Минздрава России.

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