Шесть пострадавших в страшном ДТП баскетболисток и их тренера экстренно везут в Москву
Медицинская помощь будет оказана в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко и больнице им. Пирогова.
Фото © LIFE
Шестерых детей и их тренера, пострадавших в страшном ДТП на Ставрополье, эвакуируют на лечение в Центр имени Н.Н. Бурденко и детскую больницу имени Н.И. Пирогова в Москве. Об этом 1 мая сообщил Минздрав России.
"По указанию главы Минздрава Михаила Мурашко шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье, будут самолётом МЧС России эвакуированы в Москву", — заявили в ведомстве.
Решение о транспортировке пострадавших в Москву было принято по рекомендации федеральных специалистов, прибывших в регион. Волгоградские специалисты окажут психолого-психиатрическую помощь пострадавшим и их семьям при курации главного внештатного специалиста Минздрава России.
Напомним, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пять девочек. Девять несовершеннолетних попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии. По делу о ДТП были задержаны два водителя и директор спортшколы, где учились баскетболистки.
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