Facebook восстановил удалённую страницу проекта RT
Однако она находится под правилом трёх страйков и будет снова заблокирована при следующем предупреждении.
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Социальная сеть Facebook восстановила страницу проекта RT RedFish, но не без ограничений. Пока действуют ограничения, аккаунт не будет появляться в рекомендациях пользователей.
"Предупреждение на странице всё ещё висит, и она не будет появляться в рекомендованном. Кроме того, она всё ещё под действием правила трёх страйков, то есть при следующем предупреждении её снова удалят", — сообщили в RT.
Причиной удаления страницы с более 800 000 подписчиков стали антифашистские посты с историческими фотографиями казни Муссолини и действий нацистов в концлагерях. Формулировка: "нарушение правил сообщества". Опубликованные фотографии были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине свержения диктатуры в Италии и 76-летию освобождения Освенцима.
С требованием разблокировать аккаунт просветительского проекта российского телеканала к компании Facebook обратился Роскомнадзор.
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