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Facebook восстановил удалённую страницу проекта RT

Однако она находится под правилом трёх страйков и будет снова заблокирована при следующем предупреждении.

1 мая 2021, 21:43
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Социальная сеть Facebook восстановила страницу проекта RT RedFish, но не без ограничений. Пока действуют ограничения, аккаунт не будет появляться в рекомендациях пользователей.

"Предупреждение на странице всё ещё висит, и она не будет появляться в рекомендованном. Кроме того, она всё ещё под действием правила трёх страйков, то есть при следующем предупреждении её снова удалят", — сообщили в RT.

Причиной удаления страницы с более 800 000 подписчиков стали антифашистские посты с историческими фотографиями казни Муссолини и действий нацистов в концлагерях. Формулировка: "нарушение правил сообщества". Опубликованные фотографии были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине свержения диктатуры в Италии и 76-летию освобождения Освенцима.

Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать проект RT

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С требованием разблокировать аккаунт просветительского проекта российского телеканала к компании Facebook обратился Роскомнадзор.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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