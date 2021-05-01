Facebook восстановил удалённую страницу проекта RT

Социальная сеть Facebook восстановила страницу проекта RT RedFish, но не без ограничений. Пока действуют ограничения, аккаунт не будет появляться в рекомендациях пользователей.

"Предупреждение на странице всё ещё висит, и она не будет появляться в рекомендованном. Кроме того, она всё ещё под действием правила трёх страйков, то есть при следующем предупреждении её снова удалят", — сообщили в RT.