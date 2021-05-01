МВД Киргизии назвало причины приграничного конфликта с Таджикистаном

Конфликт между Душанбе и Бишкеком произошёл из-за установки камеры видеонаблюдения на электрическом столбе со стороны Таджикистана. Об этом говорится в заявлении МВД Киргизии.

"28 апреля 2021 года в районе пункта Головного водозаборного сооружения в селе Кок-Таш Баткенского района произошёл конфликт между местными жителями Таджикистана и Кыргызстана, который постепенно перерос в вооружённое столкновение между военнослужащими обеих стран. Причиной конфликта стала установка на электрическом столбе камеры видеонаблюдения с таджикской стороны", — заявили в МВД республики.

Отмечается, что конфликт удалось разрешить посредством переговоров представителей правоохранительных органов, силовых структур и администрации двух стран.

Однако на следующий день, утверждает МВД, жители Киргизии прибыли к водозаборному сооружению и потребовали демонтировать ранее установленные камеры.

"Собравшиеся люди со стороны Таджикистана, отказавшись демонтировать, начали обстреливать из нескольких охотничьих оружий. От выстрелов жителей Таджикистана впереди идущие люди упали на землю, остальные в панике начали разбегаться по сторонам", — продолжили повествование в министерстве.

Через некоторое время со стороны Таджикистана начались миномётные обстрелы, добавили в МВД.

"Примерно в 14:00 со стороны Таджикистана начался обстрел из миномётного расчёта. Первый снаряд от миномётного выстрела попал на территорию Головного водозаборного сооружения. Далее последовал интенсивный обстрел миномётного расчёта со стороны Таджикистана на прилегающую территорию и внутреннюю часть Головного водозаборного сооружения. От разрыва снаряда из миномёта местные жители получили осколочные ранения", — говорится в заявлении.

После в бой с таджикскими силовиками вступили бойцы отряда специального назначения ШЕР, охранявшие Головное водозаборное сооружение. В результате перестрелки при поддержке БМД войск Киргизии ВС Таджикистана отступили. 14 киргизских солдат получили ранения.

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