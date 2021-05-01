Первая партия "Спутника V" прибыла в Монголию
Российскую вакцину одобрили уже в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
Видео © Twitter / sputnikvaccine
Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Монголию 1 мая. Местный минздрав зарегистрировал российский препарат в рамках ускоренной процедуры в начале февраля текущего года без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.
"Спутник V" прибыл сегодня в Монголию!" – сообщается в официальном "Твиттере" российского препарата.
На видеоролике, который сопровождает сообщение о прибытии вакцины в страну, виден самолёт, приземлившийся в местном аэропорту.
"Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Ранее Лайф сообщал, что в Индии поблагодарили Россию за первую партию вакцины. В стране уже не первый день бушует так называемый коронавирусный шторм, люди гибнут в ожидании помощи.
Выбор редакции
Болгария открыла границы для привитых "Спутником V" россиян
Эксперт рассказала, какую выгоду получит Россия от газопровода "Союз Восток"
Собянин: В Москве зафиксирован рост заболеваемости ковидом
Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с фургоном в Ленобласти
Комментариев: 0