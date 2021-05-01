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Первая партия "Спутника V" прибыла в Монголию

Российскую вакцину одобрили уже в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.

1 мая 2021, 21:22

Видео © Twitter / sputnikvaccine

Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Монголию 1 мая. Местный минздрав зарегистрировал российский препарат в рамках ускоренной процедуры в начале февраля текущего года без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

"Спутник V" прибыл сегодня в Монголию!" – сообщается в официальном "Твиттере" российского препарата.

На видеоролике, который сопровождает сообщение о прибытии вакцины в страну, виден самолёт, приземлившийся в местном аэропорту.

ВОЗ рекомендовала ещё одну вакцину для экстренного применения: не "Спутник V"

ВОЗ рекомендовала ещё одну вакцину для экстренного применения: не "Спутник V"

"Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Ранее Лайф сообщал, что в Индии поблагодарили Россию за первую партию вакцины. В стране уже не первый день бушует так называемый коронавирусный шторм, люди гибнут в ожидании помощи.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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