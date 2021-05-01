Собянин: В Москве зафиксирован рост заболеваемости ковидом
Мэр города призвал горожан беречься и не забывать про необходимые меры защиты.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Несмотря на некритическую ситуацию с коронавирусом в Москве, фиксируется рост заболеваемости. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
"Конечно, нужно понимать, что ситуация не критическая в Москве. Но мы видим рост заболеваемости. Поэтому нужно беречься", — подчеркнул Собянин.
Градоначальник напомнил, что в столице не проводятся майские демонстрации и многие другие мероприятия, но в то же время открыты заведения общепита, торговли и парки, где горожане могут отдохнуть и погулять.
Напомним, что за минувшие сутки в Москве вновь выявили более трёх тысяч случаев CoViD-19.
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