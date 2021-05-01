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Собянин: В Москве зафиксирован рост заболеваемости ковидом

Мэр города призвал горожан беречься и не забывать про необходимые меры защиты.

1 мая 2021, 18:50
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Несмотря на некритическую ситуацию с коронавирусом в Москве, фиксируется рост заболеваемости. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Конечно, нужно понимать, что ситуация не критическая в Москве. Но мы видим рост заболеваемости. Поэтому нужно беречься", — подчеркнул Собянин.

Градоначальник напомнил, что в столице не проводятся майские демонстрации и многие другие мероприятия, но в то же время открыты заведения общепита, торговли и парки, где горожане могут отдохнуть и погулять.

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Эпидемиолог назвала напряжённой ситуацию с ковидом в России

Напомним, что за минувшие сутки в Москве вновь выявили более трёх тысяч случаев CoViD-19.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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