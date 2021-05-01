Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя — видео

Президент РФ Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Проводит торжественный молебен Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава РПЦ совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Российский лидер ежегодно принимает участие в праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. В этот день во время служения патриарх и президент обмениваются подарками.