В Москве и области объявили жёлтый уровень опасности из-за штормового ветра и ливня
Согласно прогнозу, порывы ветра в столице будут достигать 18 метров в секунду.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. На столичный регион надвигается штормовой ветер с дождём. Предупреждение о непогоде действует с воскресенья, 2 мая.
"Жёлтый — погода потенциально опасна", — указано на сайте ведомства.
Предупреждение действует с 15:00 воскресенья, 2 мая, до 15:00 вторника, 4 мая. Согласно прогнозу, порывы ветра в столице будут достигать 18 метров в секунду. В Подмосковье предупреждение вступит в силу с 13:00 2 мая до 13:00 4 мая. Сообщение о сильном дожде действует в столице и области с 21:00 воскресенья, 2 мая, до 9:00 понедельника, 3 мая.
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Ранее Лайф сообщал, что синоптики призвали москвичей не удивляться, если в майские праздники выпадет снег. Это явление происходит в 40–45% случаев. А за последнее десятилетие заморозки в столичном регионе несколько раз случались даже в июне. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечает, что уверенное тепло установится в Москве и Подмосковье лишь во второй половине мая, когда температура воздуха не будет опускаться ниже 10–13 градусов.
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