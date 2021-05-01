В Москве и области объявили жёлтый уровень опасности из-за штормового ветра и ливня

Предупреждение действует с 15:00 воскресенья, 2 мая, до 15:00 вторника, 4 мая. Согласно прогнозу, порывы ветра в столице будут достигать 18 метров в секунду. В Подмосковье предупреждение вступит в силу с 13:00 2 мая до 13:00 4 мая. Сообщение о сильном дожде действует в столице и области с 21:00 воскресенья, 2 мая, до 9:00 понедельника, 3 мая.

Ранее Лайф сообщал, что синоптики призвали москвичей не удивляться, если в майские праздники выпадет снег. Это явление происходит в 40–45% случаев. А за последнее десятилетие заморозки в столичном регионе несколько раз случались даже в июне. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечает, что уверенное тепло установится в Москве и Подмосковье лишь во второй половине мая, когда температура воздуха не будет опускаться ниже 10–13 градусов.