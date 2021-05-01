"Дети её обожают": Прилучный впервые высказался о романе с Карпович на фоне слухов о предложении руки и сердца

Актёр Павел Прилучный впервые высказался о романе с Мирославой Карпович после слухов о предложении руки и сердца. Фанаты начали активно рассуждать о скорой свадьбе "мажора" с "папиной дочкой" из-за фото актрисы с кольцом на том самом пальце.

"Мирослава — потрясающая девчонка. У нас очень хорошие отношения. Мы оба с опытом: я взрослый, она взрослая. Но всё равно я ребёнок, так или иначе все мужчины — дети", — сказал Прилучный в интервью журналу OK!.

Павел уже познакомил Мирославу со своими детьми — 8-летним сыном Тимофеем и 5-летней дочерью Мией. По его словам, они обожают Карпович. Актриса — "чистейшей души человек", который знает, как себя вести с малышами.

Также Прилучный затронул тему развода с Агатой Муцениеце. Они разошлись, поскольку у них разные цели в жизни. Пара пыталась сохранить отношения ради детей, но это оказалось невозможным. А пресса, по мнению актёра, муссировала преувеличенные слухи об их натянутых отношениях.

"Сейчас у нас с Агатой замечательные отношения... Я вообще не понимаю, почему выходят всякие всплески эмоциональные в Интернете, мы нормально общаемся. Дети счастливы", — поделился Прилучный.

Напомним, что 33-летний актёр Павел Прилучный и 35-летняя Мирослава Карпович недавно впервые вместе появились на публичном мероприятии.

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