"Дети её обожают": Прилучный впервые высказался о романе с Карпович на фоне слухов о предложении руки и сердца
Павел уже познакомил Мирославу со своими детьми — 8-летним сыном Тимофеем и 5-летней дочерью Мией.
Фото © Instagram / marylika_kalinina, m1r0slava_karpovich
Актёр Павел Прилучный впервые высказался о романе с Мирославой Карпович после слухов о предложении руки и сердца. Фанаты начали активно рассуждать о скорой свадьбе "мажора" с "папиной дочкой" из-за фото актрисы с кольцом на том самом пальце.
"Мирослава — потрясающая девчонка. У нас очень хорошие отношения. Мы оба с опытом: я взрослый, она взрослая. Но всё равно я ребёнок, так или иначе все мужчины — дети", — сказал Прилучный в интервью журналу OK!.
Павел уже познакомил Мирославу со своими детьми — 8-летним сыном Тимофеем и 5-летней дочерью Мией. По его словам, они обожают Карпович. Актриса — "чистейшей души человек", который знает, как себя вести с малышами.
Также Прилучный затронул тему развода с Агатой Муцениеце. Они разошлись, поскольку у них разные цели в жизни. Пара пыталась сохранить отношения ради детей, но это оказалось невозможным. А пресса, по мнению актёра, муссировала преувеличенные слухи об их натянутых отношениях.
"Сейчас у нас с Агатой замечательные отношения... Я вообще не понимаю, почему выходят всякие всплески эмоциональные в Интернете, мы нормально общаемся. Дети счастливы", — поделился Прилучный.
Напомним, что 33-летний актёр Павел Прилучный и 35-летняя Мирослава Карпович недавно впервые вместе появились на публичном мероприятии.
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