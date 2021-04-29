Счастливая Карпович засветила кольцо на пальце, и у фанатов нет сомнений, кто сделал ей предложение

Летом 2020 года Павел Прилучный официально развёлся с актрисой Агатой Муцениеце, которая родила ему двух детей. Разлучницей называли Мирославу Карпович. И теперь поклонники заподозрили, что отношения "папиной дочки" и "мажора" вышли на новый уровень.

Фото © Instagram / marylika_kalinina

В инстаграме стилиста с ником Marylika_kalinina появились кадры, из-за которых фанаты заподозрили, что Прилучный сделал Карпович предложение, пишет Пятый канал. На изображениях широко улыбающаяся Мирослава демонстрирует кольцо с камнем, надетое на безымянный палец.

Фото © kp.ru / Иван Макеев, Instagram / bugevuge

А недавно влюблённые впервые появились вместе на публике. Пара пришла на премьеру фильма "Девятаев", в котором Прилучный исполнил главную роль.

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

При этом об отношениях актёров ходили разные слухи. Что "мажор" хочет вернуться обратно в семью, что он продолжает романтические отношения с другими девушками, а саму Мирославу представляет друзьям как подругу и няню его детей. Тем не менее на день рождения он устроил ей шикарный сюрприз с полётом на вертолёте.

Авторы