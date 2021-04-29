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Счастливая Карпович засветила кольцо на пальце, и у фанатов нет сомнений, кто сделал ей предложение

Артистка позировала перед камерой, сверкая украшениями, и внимательные поклонники решили, что это не просто так.

29 апреля 2021, 10:40

Фото © Instagram / marylika_kalinina, m1r0slava_karpovich

Летом 2020 года Павел Прилучный официально развёлся с актрисой Агатой Муцениеце, которая родила ему двух детей. Разлучницей называли Мирославу Карпович. И теперь поклонники заподозрили, что отношения "папиной дочки" и "мажора" вышли на новый уровень.

Фото © Instagram / marylika_kalinina

Фото © Instagram / marylika_kalinina

В инстаграме стилиста с ником Marylika_kalinina появились кадры, из-за которых фанаты заподозрили, что Прилучный сделал Карпович предложение, пишет Пятый канал. На изображениях широко улыбающаяся Мирослава демонстрирует кольцо с камнем, надетое на безымянный палец.

Фото © kp.ru / Иван Макеев, Instagram / bugevuge

Фото © kp.ru / Иван Макеев, Instagram / bugevuge

А недавно влюблённые впервые появились вместе на публике. Пара пришла на премьеру фильма "Девятаев", в котором Прилучный исполнил главную роль.

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

При этом об отношениях актёров ходили разные слухи. Что "мажор" хочет вернуться обратно в семью, что он продолжает романтические отношения с другими девушками, а саму Мирославу представляет друзьям как подругу и няню его детей. Тем не менее на день рождения он устроил ей шикарный сюрприз с полётом на вертолёте.

Кардашьян ещё не успела развестись, но о её романе с этим давним другом теперь говорят все

Кардашьян ещё не успела развестись, но о её романе с этим давним другом теперь говорят все

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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