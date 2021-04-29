Певица разделась в честь дня рождения, позвав подруг, которые с радостью составили ей голую компанию
Трехкратная победительница "Грэмми" певица Лиззо (Lizzo) с размахом отметила 33-летие, втянув в обнажённую "авантюру" своих знойных приятельниц.
Американская рэперша, продвигающая идеи бодипозитива, заставила фанатов затаить дыхание, выложив в "Инстаграм" серию откровенных снимков. Обладающая пышными формами певица позировала полностью обнажённой, распустив длинные волосы, которые скрывали её эффектный бюст. Лиззо отметила, что выглядит превосходно.
Это, должно быть, грех — так хорошо выглядеть в Городе грехов
Но на этот раз она устроила фотосессию не одна. Звезда в честь дня рождения позвала четырёх подружек и уговорила их сняться обнажёнными вместе с ней. Девушки, словно древние богини, позировали среди величественных интерьеров. "Рай на земле", — не стала скромничать Лиззо.
Это знак для вас, чтобы сделать обнажённые фото с лучшими подругами
Съёмка вызвала бурные эмоции у пользователей, которые были в восторге от роскошных девушек с атласной кожей и соблазнительными фигурами. Они сравнили их с музами и богинями и назвали нескончаемым источником вдохновения.
Это искусство
Богини
Это прекрасно. Огромное уважение. Я надеюсь, что обрету уверенность в своём теле, чтобы однажды сделать такую съёмку
Лиззо — американская певица, рэперша и актриса. Артистка удостоилась трёх статуэток "Грэмми": за лучшее вокальное поп-исполнение, лучшее традиционное исполнение R&B-композиции и за лучший альбом в жанре современной городской музыки. Своё 33-летие девушка отметила в Лас-Вегасе, в развлекательном комплексе "Сизарс-пэлас", оформленном в стиле Древнего Рима.
WOW-girls
Кардашьян ещё не успела развестись, но о её романе с этим давним другом теперь говорят все
вчера в 14:44
Модель снялась с разницей в несколько секунд, показав, что таится за красивой картинкой в Instagram
вчера в 08:15
Кардашьян показала, как развлекается с новым бойфрендом, и эта интимная сцена едва выдержала цензуру
27 апреля, 13:57
Выбор редакции
Кардашьян ещё не успела развестись, но о её романе с этим давним другом теперь говорят все
Каменских с Потапом хотели уединиться обнажёнными в постели, но забыли про съёмки реалити-шоу
"Вряд ли это неудачные кадры": Поклонники остались в ужасе от преображения Жанны Агузаровой
ФСБ задержала 16 сторонников украинских неонацистов в девяти городах России
Иммунолог рассказал, какие люди подвержены повторному заражению коронавирусом
Комментариев: 0