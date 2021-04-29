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Певица разделась в честь дня рождения, позвав подруг, которые с радостью составили ей голую компанию

Трехкратная победительница "Грэмми" певица Лиззо (Lizzo) с размахом отметила 33-летие, втянув в обнажённую "авантюру" своих знойных приятельниц.

29 апреля 2021, 06:49

Фото © Instagram / lizzobeeating

Американская рэперша, продвигающая идеи бодипозитива, заставила фанатов затаить дыхание, выложив в "Инстаграм" серию откровенных снимков. Обладающая пышными формами певица позировала полностью обнажённой, распустив длинные волосы, которые скрывали её эффектный бюст. Лиззо отметила, что выглядит превосходно.

Фото © Instagram / lizzobeeating

Фото © Instagram / lizzobeeating

Это, должно быть, грех — так хорошо выглядеть в Городе грехов

Лиззо

Фото © Instagram / lizzobeeating

Фото © Instagram / lizzobeeating

Но на этот раз она устроила фотосессию не одна. Звезда в честь дня рождения позвала четырёх подружек и уговорила их сняться обнажёнными вместе с ней. Девушки, словно древние богини, позировали среди величественных интерьеров. "Рай на земле", — не стала скромничать Лиззо.

Это знак для вас, чтобы сделать обнажённые фото с лучшими подругами

Лиззо

Фото © Instagram / lizzobeeating

Фото © Instagram / lizzobeeating

Съёмка вызвала бурные эмоции у пользователей, которые были в восторге от роскошных девушек с атласной кожей и соблазнительными фигурами. Они сравнили их с музами и богинями и назвали нескончаемым источником вдохновения.

Это искусство

zachcampbel

Богини

Laurenjauregui

Это прекрасно. Огромное уважение. Я надеюсь, что обрету уверенность в своём теле, чтобы однажды сделать такую ​​съёмку

ms_meaganmagick

Лиззо — американская певица, рэперша и актриса. Артистка удостоилась трёх статуэток "Грэмми": за лучшее вокальное поп-исполнение, лучшее традиционное исполнение R&B-композиции и за лучший альбом в жанре современной городской музыки. Своё 33-летие девушка отметила в Лас-Вегасе, в развлекательном комплексе "Сизарс-пэлас", оформленном в стиле Древнего Рима.

Певица снялась полностью обнажённой, но спрятать всё самое неприличное удалось за пышными формами

Певица снялась полностью обнажённой, но спрятать всё самое неприличное удалось за пышными формами

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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