Певица разделась в честь дня рождения, позвав подруг, которые с радостью составили ей голую компанию

Американская рэперша, продвигающая идеи бодипозитива, заставила фанатов затаить дыхание, выложив в "Инстаграм" серию откровенных снимков. Обладающая пышными формами певица позировала полностью обнажённой, распустив длинные волосы, которые скрывали её эффектный бюст. Лиззо отметила, что выглядит превосходно.

Фото © Instagram / lizzobeeating

Это, должно быть, грех — так хорошо выглядеть в Городе грехов Лиззо

Фото © Instagram / lizzobeeating

Но на этот раз она устроила фотосессию не одна. Звезда в честь дня рождения позвала четырёх подружек и уговорила их сняться обнажёнными вместе с ней. Девушки, словно древние богини, позировали среди величественных интерьеров. "Рай на земле", — не стала скромничать Лиззо.

Это знак для вас, чтобы сделать обнажённые фото с лучшими подругами Лиззо

Фото © Instagram / lizzobeeating

Съёмка вызвала бурные эмоции у пользователей, которые были в восторге от роскошных девушек с атласной кожей и соблазнительными фигурами. Они сравнили их с музами и богинями и назвали нескончаемым источником вдохновения.

Это искусство zachcampbel

Богини Laurenjauregui

Это прекрасно. Огромное уважение. Я надеюсь, что обрету уверенность в своём теле, чтобы однажды сделать такую ​​съёмку ms_meaganmagick

Лиззо — американская певица, рэперша и актриса. Артистка удостоилась трёх статуэток "Грэмми": за лучшее вокальное поп-исполнение, лучшее традиционное исполнение R&B-композиции и за лучший альбом в жанре современной городской музыки. Своё 33-летие девушка отметила в Лас-Вегасе, в развлекательном комплексе "Сизарс-пэлас", оформленном в стиле Древнего Рима.

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