Наркотики и порнография: Стас Пьеха рассказал о двух неделях жизни в туалете
Артист страдал от наркологической зависимости, из-за которой забывал о семье. Но смог успешно справиться с болезнью.
Фото © Instagram / wolfieha
Российский эстрадный певец Стас Пьеха прожил две недели в туалете, где он занимался виртуальным сексом, употреблял наркотики и смотрел порно. Артист признался, что раньше страдал от наркотической зависимости. Подробностями тех дней он поделился в YouTube-шоу "Откройте, Давид!".
"Был пик употребления шесть с половиной лет назад. Я две недели прожил в своём туалете, даже от жены закрылся. Выходил только ночью. Там было место для ноутбука и наркотиков — это всё, что мне тогда казалось необходимым", — рассказал певец.
Пьеха поделился, что в туалете он занимался виртуальным общением, а от некоторых девушек получал эротические фотографии.
"Там было огромное количество виртуального общения с какими-то людьми разными. Я писал девочкам, была порнография… Получал энное количество обнажённых фоток. Это было при жене…" — рассказал Пьеха.
Ранее Лайф писал, что Стас Пьеха откровенно рассказал о тяжёлом детстве: как пристрастился к алкоголю, а позднее и к наркотикам. Певец также сообщал, что семь лет назад пережил инфаркт.
Выбор редакции
"Не Гальцев": Раскрыта личность Неваляшки из треш-шоу "Маска"
Употребление наркотиков среди стариков назвали скрытой эпидемией международного масштаба
Милош Бикович впервые появился на светской вечеринке с новой возлюбленной – чемпионкой
Как избавиться от борщевика на участке: биолог рассказала один секрет
На сайтах десятков российских банков нашли потенциальную опасность для клиентов
Комментариев: 0