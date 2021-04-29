Наркотики и порнография: Стас Пьеха рассказал о двух неделях жизни в туалете

Российский эстрадный певец Стас Пьеха прожил две недели в туалете, где он занимался виртуальным сексом, употреблял наркотики и смотрел порно. Артист признался, что раньше страдал от наркотической зависимости. Подробностями тех дней он поделился в YouTube-шоу "Откройте, Давид!".

"Был пик употребления шесть с половиной лет назад. Я две недели прожил в своём туалете, даже от жены закрылся. Выходил только ночью. Там было место для ноутбука и наркотиков — это всё, что мне тогда казалось необходимым", — рассказал певец.

Пьеха поделился, что в туалете он занимался виртуальным общением, а от некоторых девушек получал эротические фотографии.

"Там было огромное количество виртуального общения с какими-то людьми разными. Я писал девочкам, была порнография… Получал энное количество обнажённых фоток. Это было при жене…" — рассказал Пьеха.

Ранее Лайф писал, что Стас Пьеха откровенно рассказал о тяжёлом детстве: как пристрастился к алкоголю, а позднее и к наркотикам. Певец также сообщал, что семь лет назад пережил инфаркт.

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