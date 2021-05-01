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Огненный Первомай в Берлине: протестующие закидали полицию бутылками и дымовыми шашками

Участники беспорядков собрали в кучу деревянные коробки и начали жечь костры в центре города.

1 мая 2021, 20:16

В Берлине полицейских забросали бутылками во время первомайской демонстрации. Правоохранители попытались остановить шествие, так как участники не соблюдали эпидемиологические правила — были без масок и не держали дистанцию. В итоге отдыхающие вступили с ними в бой.

В Берлине протестующие закидали полицию бутылками и дымовыми шашками. Видео © Соцсети

В полицейских полетели бутылки и дымовые шашки. После чего разгорячённые протестующие собрали в кучу деревянные коробки и начали жечь костры в центре города. В акции участвует до 8 тысяч человек. Безопасность обеспечивают более 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

В полиции сообщили, что трое сотрудников получили травмы. Наиболее агрессивных участников демонстрации задержали.

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Ранее Лайф писал о том, что сотрудница немецкой клиники устроила резню и убила четырёх человек.

Авторы
Юлия Коновалова

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