Огненный Первомай в Берлине: протестующие закидали полицию бутылками и дымовыми шашками
Участники беспорядков собрали в кучу деревянные коробки и начали жечь костры в центре города.
В Берлине полицейских забросали бутылками во время первомайской демонстрации. Правоохранители попытались остановить шествие, так как участники не соблюдали эпидемиологические правила — были без масок и не держали дистанцию. В итоге отдыхающие вступили с ними в бой.
В Берлине протестующие закидали полицию бутылками и дымовыми шашками. Видео © Соцсети
В полицейских полетели бутылки и дымовые шашки. После чего разгорячённые протестующие собрали в кучу деревянные коробки и начали жечь костры в центре города. В акции участвует до 8 тысяч человек. Безопасность обеспечивают более 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
В полиции сообщили, что трое сотрудников получили травмы. Наиболее агрессивных участников демонстрации задержали.
Ранее Лайф писал о том, что сотрудница немецкой клиники устроила резню и убила четырёх человек.
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