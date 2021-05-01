"Выскочили паровозиком": Водитель КамАЗа рассказал о подробностях страшного ДТП на Ставрополье
Мужчина отметил, что физически не успевал совершить манёвр, чтобы избежать аварии. "Девятка" пряталась за иномаркой.
Фото © LIFE
Водитель КамАЗа Виталий рассказал о подробностях страшного ДТП на Ставрополье, участником которого он стал. Мужчина признался, что появление "девятки" стало для него полной неожиданностью, поскольку машина пряталась за иномаркой.
"Выскочили паровозиком — один, а потом второй выскочил. Первого я пропустил, а второго просто не видно было. Вторая машина — это "девятка". Он же ударился в колесо, там всё вывернуло — грузовик стал неуправляемым и начал переворачиваться. Была бы ровная дорога, я бы максимально ушёл далеко вправо. Ударилась бы эта "девятка" в прицеп, по-другому бы было", — объяснил водитель КамАЗа в беседе с телеканалом "360".
Виталий отметил, что подобных ситуаций у него никогда не было за всё время вождения автотранспорта. Аварий удавалось избегать, но в данной ситуации у мужчины не оставалось времени, чтобы совершить манёвр. Водитель добавил, что в противном случае увёл бы свою машину в поле через обочину.
В результате столкновения Виталия выкинуло с сиденья, а потом из кабины после того, как КамАЗ начал переворачиваться.
"Сначала ничего не было. Потом уже ключица заболела, шея, руку разрезал, колено болит и голова. Шоковое состояние", — рассказал мужчина о своём состоянии.
По словам Виталия, водитель "девятки" вообще не пострадал, а владелец маршрутки был весь в крови и забинтован.
Напомним, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пять девочек. Девять несовершеннолетних попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии. Сегодня по делу о ДТП были задержаны два водителя и директор спортшколы, где учились баскетболистки.
Лента новостей
Выбор редакции
Жители Волгограда несут цветы и игрушки к спортшколе разбившихся в ДТП баскетболисток
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с фургоном в Ленобласти
Огненный Первомай в Берлине: протестующие закидали полицию бутылками и дымовыми шашками
Первая партия "Спутника V" прибыла в Монголию
Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя — видео
Комментариев: 0