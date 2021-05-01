"Выскочили паровозиком": Водитель КамАЗа рассказал о подробностях страшного ДТП на Ставрополье

Водитель КамАЗа Виталий рассказал о подробностях страшного ДТП на Ставрополье, участником которого он стал. Мужчина признался, что появление "девятки" стало для него полной неожиданностью, поскольку машина пряталась за иномаркой.

"Выскочили паровозиком — один, а потом второй выскочил. Первого я пропустил, а второго просто не видно было. Вторая машина — это "девятка". Он же ударился в колесо, там всё вывернуло — грузовик стал неуправляемым и начал переворачиваться. Была бы ровная дорога, я бы максимально ушёл далеко вправо. Ударилась бы эта "девятка" в прицеп, по-другому бы было", — объяснил водитель КамАЗа в беседе с телеканалом "360".

Виталий отметил, что подобных ситуаций у него никогда не было за всё время вождения автотранспорта. Аварий удавалось избегать, но в данной ситуации у мужчины не оставалось времени, чтобы совершить манёвр. Водитель добавил, что в противном случае увёл бы свою машину в поле через обочину.

В результате столкновения Виталия выкинуло с сиденья, а потом из кабины после того, как КамАЗ начал переворачиваться.

"Сначала ничего не было. Потом уже ключица заболела, шея, руку разрезал, колено болит и голова. Шоковое состояние", — рассказал мужчина о своём состоянии.

По словам Виталия, водитель "девятки" вообще не пострадал, а владелец маршрутки был весь в крови и забинтован.

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