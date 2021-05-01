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В Архангельске мужчину отправили в нокаут и несколько раз переехали на внедорожнике

Личность водителя установили по номерам автомобиля, полицейские объявили его в розыск.

1 мая 2021, 19:41

Кадр из видео / Telegram / "Архангельск № 1"

Мужчину отправили в нокаут и несколько раз переехали на внедорожнике. Видео © Telegram / "Архангельск № 1"

В Архангельске на улице Никитова произошёл страшный инцидент: злоумышленники вырубили и переехали мужчину на автомобиле. Об этом сообщает телеграм-канал "Архангельск № 1".

На снятых кадрах видно, что к нетрезвому мужчине сзади подходят двое злоумышленников и "отключают" его одним точным ударом в голову. После этого они, по всей видимости, сели в свой внедорожник и несколько раз проехались по находящемуся в нокауте пострадавшему.

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Сообщается, что мужчина был госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии. Личность водителя установили по номерам автомобиля, полицейские объявили его в розыск.

Ранее Лайф писал про 12-летнего мальчика из Бурятии, избитого в своём подъезде пьяной компанией. Подросток навлёк на себя их гнев тем, что пытался защитить своего дедушку от их посягательств.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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