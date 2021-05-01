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В Нижегородской области девочка умерла в детсаду после кровотечения

Ребёнка доставили в больницу, однако спасти не успели — он был в крайне тяжёлом состоянии.

1 мая 2021, 19:15
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Жуткий инцидент произошёл в посёлке Вача Нижегородской области: у маленькой девочки в детском саду открылось внутреннее кровотечение, в результате чего она скончалась, сообщает kp.ru.

Беда случилась после тихого часа. У малышки ни с того ни с сего открылось желудочно-кишечное кровотечение и началась рвота с кровью. Сотрудники учреждения сразу же позвонили в скорую и родителям, однако спасти девочку не удалось.

"Приезжайте, с Ксюшей [имя изменено] плохо! Её рвёт кровью! Скорую уже вызвали!" — сообщила испуганная воспитательница родителям ребёнка.

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По предварительным данным, причиной смерти малышки стало желудочно-кишечное кровотечение неизвестной этиологии, которое вызвало постгеморрагический шок. В настоящий момент по факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ведётся следствие.

Ранее в Петербурге семилетняя девочка съела в детсаду конфету и оказалась в больнице с отравлением метадоном.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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