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Еврокомиссар Боррель назвал лишёнными оснований санкции России против чиновников ЕС

Дипломат заявил, что действия Москвы "не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека".

1 мая 2021, 19:05
<p>Фото © Getty Images / Thierry Monasse</p>

Фото © Getty Images / Thierry Monasse

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём заявлении подверг критике санкции России против восьми граждан ЕС, включая ряд чиновников. Дипломат назвал принятые меры "неприемлемыми и лишёнными юридических оснований". Также Боррель выразил полную солидарность с теми, кто попал в санкционный список, и добавил, что действия России не помешают ЕС.

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"Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права, а также привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека", — говорится в заявлении Борреля, распространённом внешнеполитической службой ЕС.

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Напомним, ранее Евросовет, Еврокомиссия и Европарламент выпустили совместное заявление в связи с введением Россией санкций против ряда чиновников ЕС. Они подчеркнули, что оставляют за собой право ответных мер.

Как сообщал Лайф, 30 апреля Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек. В российском МИД объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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