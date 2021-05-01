Еврокомиссар Боррель назвал лишёнными оснований санкции России против чиновников ЕС
Дипломат заявил, что действия Москвы "не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека".
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём заявлении подверг критике санкции России против восьми граждан ЕС, включая ряд чиновников. Дипломат назвал принятые меры "неприемлемыми и лишёнными юридических оснований". Также Боррель выразил полную солидарность с теми, кто попал в санкционный список, и добавил, что действия России не помешают ЕС.
"Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права, а также привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека", — говорится в заявлении Борреля, распространённом внешнеполитической службой ЕС.
Напомним, ранее Евросовет, Еврокомиссия и Европарламент выпустили совместное заявление в связи с введением Россией санкций против ряда чиновников ЕС. Они подчеркнули, что оставляют за собой право ответных мер.
Как сообщал Лайф, 30 апреля Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек. В российском МИД объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер.
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