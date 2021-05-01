Жители Волгограда несут цветы и игрушки к спортшколе разбившихся в ДТП баскетболисток
Горожане к месту мемориала приходят семьями, чтобы выразить поддержку родителям и детям, пострадавшим в ДТП, и почтить память погибших девочек.
Фото © LIFE
Жители Волгограда несут цветы и игрушки к спортшколе разбившихся в ДТП баскетболисток. Видео © LIFE
Весь день волгоградцы несут цветы и игрушки к школе олимпийского резерва № 2, где занимались баскетболистки, разбившиеся накануне в ДТП на Ставрополье.
Горожане к месту мемориала приходят семьями, чтобы выразить поддержку родителям и детям, пострадавшим в ДТП, и почтить память погибших девочек.
Как ранее сообщал Лайф, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днём траура в регионе.
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Напомним, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пять девочек. Девять несовершеннолетних попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.
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