Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Жители Волгограда несут цветы и игрушки к спортшколе разбившихся в ДТП баскетболисток

Горожане к месту мемориала приходят семьями, чтобы выразить поддержку родителям и детям, пострадавшим в ДТП, и почтить память погибших девочек.

1 мая 2021, 19:10
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Жители Волгограда несут цветы и игрушки к спортшколе разбившихся в ДТП баскетболисток. Видео © LIFE

Весь день волгоградцы несут цветы и игрушки к школе олимпийского резерва № 2, где занимались баскетболистки, разбившиеся накануне в ДТП на Ставрополье.

Лайф публикует видео момента жуткого ДТП с детьми на Ставрополье

Лайф публикует видео момента жуткого ДТП с детьми на Ставрополье

Горожане к месту мемориала приходят семьями, чтобы выразить поддержку родителям и детям, пострадавшим в ДТП, и почтить память погибших девочек.

Как ранее сообщал Лайф, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днём траура в регионе.

"Трагическое стечение обстоятельств": Автоэксперт Шкуматов оценил действия водителей в страшном ДТП с детьми на Ставрополье

"Трагическое стечение обстоятельств": Автоэксперт Шкуматов оценил действия водителей в страшном ДТП с детьми на Ставрополье

Напомним, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пять девочек. Девять несовершеннолетних попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Выскочили паровозиком". Водитель КамАза рассказал о подробностях страшного ДТП в Ставрополье

сегодня в 19:54

Четырёхлетняя девочка назвала элементы таблицы Менделеева за две минуты и побила мировой рекорд

сегодня в 19:27

"Мы в шоке": Ксению Милас отстранили от эфиров "Ревизорро" после кровавой поножовщины

сегодня в 19:54

"Мы проходим пик спроса": Эксперт оценил новую формулу расчёта цен на бензин

сегодня в 19:45
adult

В Архангельске мужчину отправили в нокаут и несколько раз переехали на внедорожнике

сегодня в 19:41

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1