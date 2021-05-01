Жители Волгограда несут цветы и игрушки к спортшколе разбившихся в ДТП баскетболисток

Весь день волгоградцы несут цветы и игрушки к школе олимпийского резерва № 2, где занимались баскетболистки, разбившиеся накануне в ДТП на Ставрополье.

Горожане к месту мемориала приходят семьями, чтобы выразить поддержку родителям и детям, пострадавшим в ДТП, и почтить память погибших девочек.

Напомним, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пять девочек. Девять несовершеннолетних попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.