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Четырёхлетняя девочка назвала элементы таблицы Менделеева за две минуты и побила мировой рекорд

Четырёхлетний ребёнок побил мировой рекорд и попал в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса.

1 мая 2021, 19:27

Фото © University of St Andrews

Четырёхлетняя индийская девочка, живущая в Катаре, быстрее всех назвала все элементы таблицы Менделеева и попала в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает The Peninsula Newspaper Qatar.

На перечисление периодической системы у Эшал Марва Фирос Ханкак ушло всего 2 минуты 28 секунд. Как отмечают составители книги рекордов, это является лучшим показателем среди детей.

Девочка также попала в Книгу рекордов Индии. Она перечислила 55 важнейших частей человеческого тела, восемь планет Солнечной системы и 14 премьер-министров Индии.

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Ранее Лайф сообщал о музыкальном рекорде. Тейлор Свифт побила показатель легендарных The Beatles, державшийся более полувека. Сразу три альбома американской поп-исполнительницы Тейлор Свифт в течение 259 дней попали на первую строчку топ-чартов. Ливерпульской четвёрке удалось попасть в топ-чарты сразу с тремя альбомами менее чем за год.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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