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"Мы в шоке": Ксению Милас отстранили от эфиров "Ревизорро" после кровавой поножовщины

Дирекция телеканала ждёт официальной версии произошедшего, но уже сейчас обозначает свою позицию "против любого насилия" приостановкой съёмок передачи.

1 мая 2021, 19:54
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/official_milas" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ксения Милас</a></p>

Фото © VK / Ксения Милас

Ведущая "Ревизорро" Ксения Милас отстранена от эфиров после поножовщины, съёмки шоу приостановлены. Гендиректор телеканала "Пятница!" Николай Картозия заявил, что осуждает любое насилие.

"Мы в шоке от произошедшего и ждём официальной версии... На данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект "Ревизорро" приостановлен. Очень надеемся, что врачи помогут пострадавшей девушке", прокомментировал Super происшествие Картозия.

Он также выразил уверенность в том, что беспристрастное следствие во всём разберётся. Только после этого телеканал примет решение по Милас.

Кровь, бинты и шприцы: Лайф публикует видео из подъезда, где звезда "Пацанок" Милас устроила поножовщину

Кровь, бинты и шприцы: Лайф публикует видео из подъезда, где звезда "Пацанок" Милас устроила поножовщину

Ранее Лайф публиковал видео из тамбура столичной квартиры диджея Яны Бородиной, в которой произошла поножовщина с участием звезды "Пацанок", ведущей шоу "Ревизорро". На кадрах видны кровь, разводы и следы от ног. Также на полу подъезда валяются медицинские шприцы, бинты и различный мусор. Кроме того, соседи с места ЧП рассказали Лайфу, что "кровищи было много" даже в коридоре, не говоря о квартире.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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