"Мы в шоке": Ксению Милас отстранили от эфиров "Ревизорро" после кровавой поножовщины
Дирекция телеканала ждёт официальной версии произошедшего, но уже сейчас обозначает свою позицию "против любого насилия" приостановкой съёмок передачи.
Фото © VK / Ксения Милас
Ведущая "Ревизорро" Ксения Милас отстранена от эфиров после поножовщины, съёмки шоу приостановлены. Гендиректор телеканала "Пятница!" Николай Картозия заявил, что осуждает любое насилие.
"Мы в шоке от произошедшего и ждём официальной версии... На данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект "Ревизорро" приостановлен. Очень надеемся, что врачи помогут пострадавшей девушке", — прокомментировал Super происшествие Картозия.
Он также выразил уверенность в том, что беспристрастное следствие во всём разберётся. Только после этого телеканал примет решение по Милас.
Кровь, бинты и шприцы: Лайф публикует видео из подъезда, где звезда "Пацанок" Милас устроила поножовщину
Ранее Лайф публиковал видео из тамбура столичной квартиры диджея Яны Бородиной, в которой произошла поножовщина с участием звезды "Пацанок", ведущей шоу "Ревизорро". На кадрах видны кровь, разводы и следы от ног. Также на полу подъезда валяются медицинские шприцы, бинты и различный мусор. Кроме того, соседи с места ЧП рассказали Лайфу, что "кровищи было много" даже в коридоре, не говоря о квартире.
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Поножовщину в квартире диджея Бородиной устроила ведущая "Ревизорро" Ксения Милас
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