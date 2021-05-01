"Мы в шоке": Ксению Милас отстранили от эфиров "Ревизорро" после кровавой поножовщины

Ведущая "Ревизорро" Ксения Милас отстранена от эфиров после поножовщины, съёмки шоу приостановлены. Гендиректор телеканала "Пятница!" Николай Картозия заявил, что осуждает любое насилие.

"Мы в шоке от произошедшего и ждём официальной версии... На данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект "Ревизорро" приостановлен. Очень надеемся, что врачи помогут пострадавшей девушке", — прокомментировал Super происшествие Картозия.

Он также выразил уверенность в том, что беспристрастное следствие во всём разберётся. Только после этого телеканал примет решение по Милас.

Ранее Лайф публиковал видео из тамбура столичной квартиры диджея Яны Бородиной, в которой произошла поножовщина с участием звезды "Пацанок", ведущей шоу "Ревизорро". На кадрах видны кровь, разводы и следы от ног. Также на полу подъезда валяются медицинские шприцы, бинты и различный мусор. Кроме того, соседи с места ЧП рассказали Лайфу, что "кровищи было много" даже в коридоре, не говоря о квартире.

Авторы