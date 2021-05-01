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В храме Христа Спасителя началось патриаршее пасхальное богослужение

В ходе богослужения в кафедральный собор доставили Благодатный огонь, который привезли из Иерусалима.

1 мая 2021, 20:47
<p>Кадр видео YouTube / <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.youtube.com/channel/UCVSw9pZrmStZAgQQSz5RQKA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Life Новости</a></strong></p>

Кадр видео YouTube / Life Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 мая проводит пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве. Глава РПЦ совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Богослужение в Пасху начинается примерно за полчаса до полуночи. В начале совершается пасхальная полунощница. В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!". После этого двери открываются, и крестный ход входит в храм. В храме совершается короткое богослужение (пасхальная заутреня), сопровождающееся каждением, возгласами "Христос воскресе!" и ответами "Воистину воскресе!". После этого начинается Божественная литургия.

"Миссия осуществлялась в чрезвычайных условиях": Появилось видео прибытия Благодатного огня в Москву

"Миссия осуществлялась в чрезвычайных условиях": Появилось видео прибытия Благодатного огня в Москву

В ходе богослужения в кафедральный собор доставили Благодатный огонь, который привезли из Иерусалима.

Ранее Лайф писал о том, что Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой и напомнил о важности милосердия.

Авторы
Юлия Коновалова

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