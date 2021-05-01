В храме Христа Спасителя началось патриаршее пасхальное богослужение

Богослужение в Пасху начинается примерно за полчаса до полуночи. В начале совершается пасхальная полунощница. В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!". После этого двери открываются, и крестный ход входит в храм. В храме совершается короткое богослужение (пасхальная заутреня), сопровождающееся каждением, возгласами "Христос воскресе!" и ответами "Воистину воскресе!". После этого начинается Божественная литургия.