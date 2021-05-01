В храме Христа Спасителя началось патриаршее пасхальное богослужение
В ходе богослужения в кафедральный собор доставили Благодатный огонь, который привезли из Иерусалима.
Кадр видео YouTube / Life Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 мая проводит пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве. Глава РПЦ совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.
Богослужение в Пасху начинается примерно за полчаса до полуночи. В начале совершается пасхальная полунощница. В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением "Христос воскресе!". После этого двери открываются, и крестный ход входит в храм. В храме совершается короткое богослужение (пасхальная заутреня), сопровождающееся каждением, возгласами "Христос воскресе!" и ответами "Воистину воскресе!". После этого начинается Божественная литургия.
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В ходе богослужения в кафедральный собор доставили Благодатный огонь, который привезли из Иерусалима.
Ранее Лайф писал о том, что Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой и напомнил о важности милосердия.
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