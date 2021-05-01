Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с фургоном в Ленобласти

Смертельное ДТП произошло в Кировском районе Ленинградской области 1 мая в 14:30. 39-летний водитель легковушки погиб на месте, остальные пассажиры его машины доставлены в больницу, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

"На подъезде к деревне Жихарево столкнулись легковой автомобиль Renault Fluence и фургон Volkswagen Crafter, после чего последний съехал в кювет и опрокинулся", — говорится в сообщении.

Женщина 34 лет, супруга погибшего, находится в тяжёлом состоянии, а дети трёх и десяти лет — в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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