Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с фургоном в Ленобласти
В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены двое детей и их мать.
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Смертельное ДТП произошло в Кировском районе Ленинградской области 1 мая в 14:30. 39-летний водитель легковушки погиб на месте, остальные пассажиры его машины доставлены в больницу, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
"На подъезде к деревне Жихарево столкнулись легковой автомобиль Renault Fluence и фургон Volkswagen Crafter, после чего последний съехал в кювет и опрокинулся", — говорится в сообщении.
Женщина 34 лет, супруга погибшего, находится в тяжёлом состоянии, а дети трёх и десяти лет — в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Лайф писал, что водитель КамАЗа, ставший участником страшного ДТП в Ставропольском крае, рассказал подробности. Мужчина отметил, что физически не успевал совершить манёвр, чтобы избежать аварии. "Девятка" пряталась за иномаркой. Напомним, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пять девочек. Девять несовершеннолетних попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии. Сегодня по делу о ДТП были задержаны два водителя и директор спортшколы, где учились баскетболистки.
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