Названы продукты, способные вызвать тромбоз и инсульт

Красное мясо, сыр и яйца в большом количестве могут вызвать инсульт и тромбоз у людей старше 45 лет. Некоторые бактерии могут из этих продуктов создавать токсичное соединение, рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасёв.

"Оно называется триметиламин. Наша печень пытается от него избавиться, окисляет его, соединение называется ТМАО. Оно напрямую повреждает эндотелий", — объяснил медик.



Повреждения эндотелия, отметил Карасёв, вместе с колебаниями глюкозы приводят к образованию атеросклеротической бляшки. Вокруг неё начинается турбулентное движение крови, что и является источником тромбоза, а впоследствии — инсульта и инфаркта. Эксперт призвал есть красное мясо не чаще двух раз в неделю, порция при этом не должна превышать 150 граммов.

Тем временем статистика отмечает, что инсульт в последнее время изрядно помолодел. По словам экспертов, в России смертность от инсульта находится на одном из самых высоких уровней в мире, она составляет около 30%. Примерно в 60% случаев те, кто выживает, остаются инвалидами.

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