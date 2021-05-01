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Названы продукты, способные вызвать тромбоз и инсульт

Некоторые бактерии могут создать токсичные соединения, приводящие впоследствии к тромбозу.

1 мая 2021, 21:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Красное мясо, сыр и яйца в большом количестве могут вызвать инсульт и тромбоз у людей старше 45 лет. Некоторые бактерии могут из этих продуктов создавать токсичное соединение, рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасёв.

"Оно называется триметиламин. Наша печень пытается от него избавиться, окисляет его, соединение называется ТМАО. Оно напрямую повреждает эндотелий", — объяснил медик.

Повреждения эндотелия, отметил Карасёв, вместе с колебаниями глюкозы приводят к образованию атеросклеротической бляшки. Вокруг неё начинается турбулентное движение крови, что и является источником тромбоза, а впоследствии — инсульта и инфаркта. Эксперт призвал есть красное мясо не чаще двух раз в неделю, порция при этом не должна превышать 150 граммов.

Звёзды в реанимации: инсульт всё чаще поражает молодых и успешных

Звёзды в реанимации: инсульт всё чаще поражает молодых и успешных

Тем временем статистика отмечает, что инсульт в последнее время изрядно помолодел. По словам экспертов, в России смертность от инсульта находится на одном из самых высоких уровней в мире, она составляет около 30%. Примерно в 60% случаев те, кто выживает, остаются инвалидами.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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