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Объявление в "Инстаграме" и длинный трос: Лайф узнал подробности гибели девушки на аттракционе в КБР

Двое друзей экстремалки до неё совершили удачные прыжки, а когда настала очередь Дианы, организаторы допустили ошибку.

1 мая 2021, 21:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

22-летняя девушка, погибшая на аттракционе по роупджампингу в Кабардино-Балкарии, приехала туда из Ставропольского края вместе с друзьями, увидев объявление в "Инстаграме" о прыжках. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Двое приятелей Дианы И. удачно прыгнули первыми. Однако, когда пришла очередь девушки, была допущена ошибка — трос оказался слишком длинным. В результате она ударилась о скалы и скончалась.

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Ранее Лайф рассказывал, как на украинском курорте во время роупджампинга у туристов оборвался трос.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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