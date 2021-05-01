Объявление в "Инстаграме" и длинный трос: Лайф узнал подробности гибели девушки на аттракционе в КБР

22-летняя девушка, погибшая на аттракционе по роупджампингу в Кабардино-Балкарии, приехала туда из Ставропольского края вместе с друзьями, увидев объявление в "Инстаграме" о прыжках. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Двое приятелей Дианы И. удачно прыгнули первыми. Однако, когда пришла очередь девушки, была допущена ошибка — трос оказался слишком длинным. В результате она ударилась о скалы и скончалась.

Ранее Лайф рассказывал, как на украинском курорте во время роупджампинга у туристов оборвался трос.

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