Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с праздником Пасхи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и отметил его социальную деятельность. Текст поздравления опубликован в воскресенье на сайте правительства.

"Русская православная церковь, как и много веков назад, является хранительницей традиций нашего народа. Под Вашим предстоятельством РПЦ ведёт большую социальную, просветительскую и миротворческую деятельность", — отметил глава кабмина.

Мишустин выразил особое уважение и благодарность предстоятелю Русской православной церкви за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Он также отметил важность и дальнейшего плодотворного взаимодействия РПЦ и государства. Это служит на благо развития и процветания России, уверен премьер. Он пожелал патриарху и всем православным христианам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.