Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Он выразил особое уважение и благодарность предстоятелю Русской православной церкви за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева направо). Фото © Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с праздником Пасхи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и отметил его социальную деятельность. Текст поздравления опубликован в воскресенье на сайте правительства.
"Русская православная церковь, как и много веков назад, является хранительницей традиций нашего народа. Под Вашим предстоятельством РПЦ ведёт большую социальную, просветительскую и миротворческую деятельность", — отметил глава кабмина.
Мишустин выразил особое уважение и благодарность предстоятелю Русской православной церкви за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Он также отметил важность и дальнейшего плодотворного взаимодействия РПЦ и государства. Это служит на благо развития и процветания России, уверен премьер. Он пожелал патриарху и всем православным христианам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.
Ранее Лайф писал о том, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве. Туда доставили Благодатный огонь. Символ нерукотворного света Воскресения Христова сошёл в иерусалимском храме Гроба Господня около двух часов дня 1 мая. Частицу святыни доставили в Москву спецбортом.
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