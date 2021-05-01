Повалил на землю и стал пинать: в Уфе пьяный мужчина избил двух бабушек на улице

В Уфе произошло нападение с кулаками на двух пенсионерок. Пьяный мужчина, которому на вид более 50 лет, набросился на бабушек 92 и 94 лет. Он повалил старушек на землю и стал пинать. На помощь им пришли жильцы дома и игравшие неподалёку дети.

В Уфе очевидцы сняли нападение на бабушек пьяным прохожим. Видео © Telegram / t.me/ufa_rb

"Узнал об этом от мамы, которой позвонили около 21:00 и сказали: "Вашей маме стало плохо у подъезда". У нас и мыслей не было, что могло такое произойти... Я сожалею, что не оказался в этот момент рядом... Существо увезли сотрудники полиции, надеюсь, он не отделается "хулиганкой", — пишет внук одной из потерпевшей в местном новостном телеграм-канале.

По его словам, обе бабушки находятся дома в стрессовом состоянии, всё болит. Мужчина выразил надежду, что старушки "переживут такой удар судьбы". Одна из потерпевших — ветеран труда, вторая — бабушка Героя России, погибшего в Чечне.

Ранее Лайф писал о том, как прохожие помогли петербуржцу сбить пламя. У него взорвался мобильный телефон и резко загорелась одежда, в кармане которой и лежал гаджет. Как выяснил Лайф, у пострадавшего ожоги живота, груди и шеи. Он находится в состоянии средней тяжести.

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