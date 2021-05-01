В главном храме Минобороны проходит первое пасхальное богослужение

Пасхальная служба впервые проходит в Главном храме Вооружённых Сил России в подмосковной Кубинке. Её возглавил епископ Бронницкий Савватий – викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами.

"Сегодня этот праздник объединил под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова - Главного храма ВС РФ верующих военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил, а также прихожан", – сообщили в Минобороны.

На службе присутствует министр обороны страны Сергей Шойгу, военнослужащих и гражданский персонал Вооружённых Сил России и простые верующие. Со 2 по 6 мая в рамках пасхальной недели на территории храмового комплекса Главного храма ВС РФ пройдёт фестиваль. На прихрамовой территории гости смогут увидеть выставку авторских художественных пасхальных яиц с разными сюжетами.

Ранее Лайф сообщал, что пасхальная служба началась в Храме Христа Спасителя в Москве. Сюда прибыл Владимир Путин. Глава государства традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме в столице.

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