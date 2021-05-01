"Сознание Шариковых": Гузеева в очередной раз набросилась на россиян с критикой
В этот раз ей поперёк горла встали люди, которые громко говорят по телефону в поездах.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Телеведущая Лариса Гузеева поддержала Леру Кудрявцеву, которая пожаловалась на шумных попутчиков в поезде, и в очередной раз набросилась с критикой на россиян. На обмен актрис мнениями в "Инстаграме" обратил внимание портал "Дни.ру".
Кудрявцева написала в соцсети пост, в котором рассказала о болтавшей битый час по телефону попутчице. По её мнению, та могла бы выйти в тамбур или написать СМС. Ведущая фрик-шоу "Давай поженимся!" призналась, что и её до глубины души возмущают люди, которые позволяют себе громко разговаривать по телефону в поездах.
"Хамы, Лер! Всегда об этом думаю. Хотят жить, как в Швейцарии, но сознание Шариковых", — прокомментировала Гузеева пост Кудрявцевой.
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Мнения подписчиков телеведущих разделились: одни поддержали подобную критику, другие же оставили не совсем лестные комментарии. К примеру, писали следующее: "Вы тоже, хочу сказать, не подарок!"; "Просто уж чересчур вы нежные, вы в плацкарте проехались бы обе"; "А вы сами-то, Лариса, болтали б тоже так же. Уверена на 100%!".
Ранее Лариса Гузеева разнесла в пух и прах современную музыку в лице певицы Вали Карнавал. В этом начинании её поддержал Дима Билан.
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