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"Сознание Шариковых": Гузеева в очередной раз набросилась на россиян с критикой

В этот раз ей поперёк горла встали люди, которые громко говорят по телефону в поездах.

1 мая 2021, 22:29
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Телеведущая Лариса Гузеева поддержала Леру Кудрявцеву, которая пожаловалась на шумных попутчиков в поезде, и в очередной раз набросилась с критикой на россиян. На обмен актрис мнениями в "Инстаграме" обратил внимание портал "Дни.ру".

Кудрявцева написала в соцсети пост, в котором рассказала о болтавшей битый час по телефону попутчице. По её мнению, та могла бы выйти в тамбур или написать СМС. Ведущая фрик-шоу "Давай поженимся!" призналась, что и её до глубины души возмущают люди, которые позволяют себе громко разговаривать по телефону в поездах.

"Хамы, Лер! Всегда об этом думаю. Хотят жить, как в Швейцарии, но сознание Шариковых", — прокомментировала Гузеева пост Кудрявцевой.

"Давай разведёмся": Почему за всю историю фрик-шоу "Давай поженимся!" ни у кого не получилось построить семью

"Давай разведёмся": Почему за всю историю фрик-шоу "Давай поженимся!" ни у кого не получилось построить семью

Мнения подписчиков телеведущих разделились: одни поддержали подобную критику, другие же оставили не совсем лестные комментарии. К примеру, писали следующее: "Вы тоже, хочу сказать, не подарок!"; "Просто уж чересчур вы нежные, вы в плацкарте проехались бы обе"; "А вы сами-то, Лариса, болтали б тоже так же. Уверена на 100%!".

Ранее Лариса Гузеева разнесла в пух и прах современную музыку в лице певицы Вали Карнавал. В этом начинании её поддержал Дима Билан.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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