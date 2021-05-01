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Новый российский круизный теплоход "Мустай Карим" открыл навигацию 2021 года

"Пятизвёздочная гостиница" на воде будет курсировать между городами страны.

1 мая 2021, 22:50

Видео © LIFE

Новый пассажирский теплоход "Мустай Карим" открыл сезон навигации в России. Судов подобного класса в стране не выпускали порядка 60 лет. По сути это не просто корабль, а настоящая плавучая пятизвёздочная гостиница.

Предполагается, что пассажирский лайнер будет курсировать между Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Анапой. Круизы выходного дня также включают Углич, Тверь, Мышкин, в эту навигацию ввели больше рейсов по Волге до Ярославля, Плеса, Рыбинска, Тутаева.

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Отметим что впервые борт судна "Мустай Карим" (проект PV300) коснулся воды в 2020 году. Тогда теплоход отчалил от Северного речного вокзала Москвы. Судно тогда ходило по дальним круизным линиям: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Астрахань и Москва — Ростов-на-Дону.

Напомним, что стоимость судна была порядка 3,5 миллиардов рублей. Заказчиком выступило Федеральное агентство морского и речного транспорта. Возвели его на верфи ОСК "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. "Мустай Карим" оснащён комфортабельными каютами, зонами отдыха, ресторанами и барами с панорамными видами, винной лаундж-библиотекой, а также сауной.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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