Собянин поздравил православных россиян со Светлым Христовым Воскресением
Градоначальник пожелал верующим радости, благополучия и всего самого доброго.
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных россиян со Светлым Христовым Воскресением и отметил, что этот день укрепляет веру в жизнь.
"Сердечно поздравляю всех православных с Христовым Воскресением. Праздник Пасхи наполняет нас светлыми чувствами, укрепляет веру в жизнь, придаёт сил. Напоминает о том, как важно сохранять жизнелюбие, помогать друг другу и вместе преодолевать трудности", — написал градоначальник на своей странице во "ВКонтакте".
Собянин пожелал православным радости, благополучия и всего самого доброго.
Ранее Лайф писал о том, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве. Туда доставили Благодатный огонь. Символ нерукотворного света Воскресения Христова сошёл в иерусалимском храме Гроба Господня около двух часов дня 1 мая. Частицу святыни доставили в Москву спецбортом.
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