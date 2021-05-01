Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных россиян со Светлым Христовым Воскресением и отметил, что этот день укрепляет веру в жизнь.

"Сердечно поздравляю всех православных с Христовым Воскресением. Праздник Пасхи наполняет нас светлыми чувствами, укрепляет веру в жизнь, придаёт сил. Напоминает о том, как важно сохранять жизнелюбие, помогать друг другу и вместе преодолевать трудности", — написал градоначальник на своей странице во "ВКонтакте".