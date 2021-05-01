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Собянин поздравил православных россиян со Светлым Христовым Воскресением

Градоначальник пожелал верующим радости, благополучия и всего самого доброго.

1 мая 2021, 23:08
<p>Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных россиян со Светлым Христовым Воскресением и отметил, что этот день укрепляет веру в жизнь.

"Сердечно поздравляю всех православных с Христовым Воскресением. Праздник Пасхи наполняет нас светлыми чувствами, укрепляет веру в жизнь, придаёт сил. Напоминает о том, как важно сохранять жизнелюбие, помогать друг другу и вместе преодолевать трудности", — написал градоначальник на своей странице во "ВКонтакте".

Собянин пожелал православным радости, благополучия и всего самого доброго.

Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Ранее Лайф писал о том, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве. Туда доставили Благодатный огонь. Символ нерукотворного света Воскресения Христова сошёл в иерусалимском храме Гроба Господня около двух часов дня 1 мая. Частицу святыни доставили в Москву спецбортом.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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