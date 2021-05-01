"Захватите уголь, мясо на мне": Звёзды "Чёрной вдовы" позвали россиян на шашлыки
Дэвид Харбор, играющий в фильме русского супергероя, не терял времени даром и постиг особенности российской культуры.
Все фанаты кинокомиксов "Марвел" с нетерпением ждут выхода фильма "Чёрная вдова", который уже неоднократно откладывался. Между тем студия Marvel организовала занятную промокампанию: актёры позвали россиян на шашлыки.
В новом ролике Рэйчел Вайс, которая сыграла в "Чёрной вдове" Мелину Востокову, рассказала о просьбе русского супергероя Красного Стража, роль которого исполняет Дэвид Харбор. Он попросил передать россиянам особое послание, которое призвано продемонстрировать, насколько глубоко он вошёл в роль и постиг азы культуры матушки-России.
"Захватите уголь, мясо на мне", — гласит послание Красного Стража.
Ранее был показан первый трейлер сиквела фильма "Отряд самоубийц". В прокате он появится 5 августа 2021 года.
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