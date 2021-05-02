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"Это не страшно": Ефремов впервые рассказал о жизни в колонии

Актёр отметил, что пока не занимается творчеством, однако с удовольствием присутствует на всевозможных мероприятиях в качестве гостя.

2 мая 2021, 07:44
<p>Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда</p>

Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Актёр Михаил Ефремов, приговорённый к семи с половиной годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, рассказал, как проходит его заключение. Подробностями своей жизни за решёткой артист поделился в интервью изданию "Стархит".

По словам Ефремова, он находится в хорошем психологическом состоянии, однако есть некоторые проблемы со здоровьем, которые появились давно. Актёр отметил, что ему был непривычен строгий режим, который ждал его в местах лишения свободы.

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"Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жёсткий режим, система жизни во всём регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца", — поделился артист.

Ефремов рассказал, что пока не занимается творчеством, однако с удовольствием посещает всевозможные мероприятия в качестве зрителя. Он также добавил, что в свободное время много читает. По словам артиста, он ждёт смягчения приговора при кассации.

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Напомним, осенью 2020 года Пресненский суд столицы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил к восьми годам колонии. Позже Мосгорсуд рассмотрел апелляцию артиста и смягчил приговор до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Артист освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом". С другими заключёнными и администрацией отношения у него сложились уважительные, все называют его дядей Мишей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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