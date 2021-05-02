"Это не страшно": Ефремов впервые рассказал о жизни в колонии

Актёр Михаил Ефремов, приговорённый к семи с половиной годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, рассказал, как проходит его заключение. Подробностями своей жизни за решёткой артист поделился в интервью изданию "Стархит".

По словам Ефремова, он находится в хорошем психологическом состоянии, однако есть некоторые проблемы со здоровьем, которые появились давно. Актёр отметил, что ему был непривычен строгий режим, который ждал его в местах лишения свободы.

"Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жёсткий режим, система жизни во всём регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца", — поделился артист.

Ефремов рассказал, что пока не занимается творчеством, однако с удовольствием посещает всевозможные мероприятия в качестве зрителя. Он также добавил, что в свободное время много читает. По словам артиста, он ждёт смягчения приговора при кассации.

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