"Чтобы моя жена так выглядела!" Голая Рената Литвинова восхитила подписчиков снимком из криосауны
54-летняя актриса наглядно показала, как поддерживает молодость с помощью спа-процедур.
Актриса Рената Литвинова. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
Актриса Рената Литвинова в свои 54 года даст фору многим молодым девушкам. Поддерживать молодость артистке помогает холод, а точнее — криосауна. На днях Рената поделилась на своей странице в "Инстаграме" фотографией, сделанной во время этой спа-процедуры.
Фото © Instagram / renatalitvinovaofficiall
"У меня нет выходных, много работы и обязательств, я даже люблю работать, и ещё я люблю шампанское, которое пью с любимыми и друзьями, поэтому нужно укрепляться радикальными способами", — подписала пикантный снимок актриса.
По словам Литвиновой, в криосауне поддерживается температура около минус 150 градусов по Цельсию и ей удаётся провести на морозе целых три минуты. С помощью этой процедуры укрепляется иммунитет, а также сжигается много калорий. Актриса уточнила, что она посещает криосауну как минимум раз в неделю.
Стоит отметить, что снимок с полуобнажённой Литвиновой восхитил подписчиков. Они отметили, что актриса выглядит великолепно для своих лет, и удивились, как ей удаётся провести в криосауне целых три минуты. "Как тростинка, неземная женщина", "Дай бог, чтобы так моя жена выглядела", "В прекрасной форме", "Восхитительная", "Снежная королева", — написали в комментариях фолловеры.
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