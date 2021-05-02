Константин Меладзе рассекретил имя новорождённой дочери брата

"Уже в шестой раз стал дядей. Назвали Агата", — сказал Меладзе в ютуб-шоу "Люди большого города" .

Напомним, девочка появилась на свет 12 апреля. Это уже третий общий ребёнок для Меладзе и Джанабаевой. Супруги воспитывают 17-летнего Костю и шестилетнего Луку. А от брака с бывшей женой Ириной Меладзе у исполнителя есть три дочери — Инга, Софья и Арина. При этом Джанабаевой удавалось довольно долго скрывать эту новость от аудитории, впервые она рассказала о беременности с уже заметно округлившимся животом.