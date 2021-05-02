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Константин Меладзе рассекретил имя новорождённой дочери брата

Девочка появилась на свет 12 апреля и стала третьим общим ребёнком Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой.

2 мая 2021, 11:52
<p>Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева с дочкой. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CONZT8jHdmp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">meladzevalerian</a></p>

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева с дочкой. Фото © Instagram / meladzevalerian

Известный композитор Константин Меладзе раскрыл тайну младшего брата и его супруги Альбины Джанабаевой и рассказал, как супруги назвали появившуюся в их семье долгожданную дочь.

"Уже в шестой раз стал дядей. Назвали Агата", — сказал Меладзе в ютуб-шоу "Люди большого города".

"Какой негодяй это придумал?" Валерий Меладзе вступился за брата, угодившего в интимный скандал с Ани Лорак

"Какой негодяй это придумал?" Валерий Меладзе вступился за брата, угодившего в интимный скандал с Ани Лорак

Напомним, девочка появилась на свет 12 апреля. Это уже третий общий ребёнок для Меладзе и Джанабаевой. Супруги воспитывают 17-летнего Костю и шестилетнего Луку. А от брака с бывшей женой Ириной Меладзе у исполнителя есть три дочери — Инга, Софья и Арина. При этом Джанабаевой удавалось довольно долго скрывать эту новость от аудитории, впервые она рассказала о беременности с уже заметно округлившимся животом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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