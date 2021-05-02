В Одессе националисты устроили марш в годовщину трагедии в Доме профсоюзов. Видео © Twitter / Dialog_UA

Сегодня днём украинские националисты вышли на "Марш защитников" в годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года в результате столкновений и пожара в здании сгорело заживо 48 человек.

Шествие колонны националистов началось от Соборной площади Одессы и закончится в парке Шевченко. Участники несут флаги украинских националистических партий, некоторые из них одеты в камуфляж или футболки с партийной символикой.

Стоит отметить, что сегодня, 2 мая, в Одессе усилены меры безопасности. На улицах города порядок обеспечивают более двух тысяч правоохранителей.





В то же время десятки жителей Одессы почтили память жертв трагедии в Доме профсоюзов. Многие пришли целыми семьями и взяли с собой детей. Место посетили и депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко и Николай Скорик.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадали. Ответственности за это никто не понёс.

Авторы